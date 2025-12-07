全台「10大姓氏」佔一半人口 268種姓僅1人使用

台中市稀有姓氏聯誼會6日舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，共有240名成員齊聚，涵蓋約二百個不同罕見姓氏，包括赫連、第五等特殊姓氏。市府民政局也分享最新姓名統計，台灣現有1785個姓氏，其中人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，佔全國人口逾5成。

台中市稀有姓氏聯誼會6日舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動 。（圖／ 台中市政府提供 ）

根據市府民政局調查，全國目前共有1785個姓氏，包括單姓1667個、複姓118個。其中人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。此外，全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等，占所有姓氏的15.01％；僅有兩人使用的姓氏也有115個，包括「入」、「立」、「下」等，占6.44％。若將使用人口在10人以下的姓氏合計，全國共有750個，占比高達42.02％。

民政局長吳世瑋指出，全台包括前副市長令狐榮達目前僅有18人姓令狐，屬極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏。

市長盧秀燕(右)、前副市長令狐榮達 。（圖／ 台中市政府提供 ）

台中市稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達也分享，「你真的姓令狐？」幾乎是他最常被問的問題。小時候也因為自己姓氏稀有，常常被老師同學記住，也因此在學期間不能遲到早退、做壞事，否則會被老師發現，成年後開始對姓氏文化深感興趣，以他的複姓令狐來說，是姬姓的後代，跟令狐同源的還包括原、馮、畢。

