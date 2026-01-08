全台「3縣市」低溫6°C↓！專家：台北「寒流達標」

生活中心／李明融報導

今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過由於水氣減少，受到輻射冷卻影響，氣象署發布低溫特報，其中台北市、新北市、新竹縣亮起橘色燈號，有6度以下氣溫發生的機率；宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，黃色燈號的基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。前氣象局長鄭明典清晨在臉書PO出台北過去24小時溫度變化圖，並提醒「已達寒流標準」，整個北台灣非常冷，提醒在低溫地區的民眾留意，晚點出門就不會那麼冷。

鄭明典提醒民眾，北台灣會非常寒冷。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

台北24小時內低溫直直落，已達寒流標準。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象署指出，強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今（9日）晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號），新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。鄭明典觀察表示，台北過去24小時溫度變化，直線下降直逼10度，並指出已達寒流標準，提醒民眾「北台灣非常冷！低溫區和低雲量區密切相關！雲量很難預測，所以這樣的氣溫分布，基本上是無法完全掌握！低溫區的朋友請小心，晚點出門就不會那麼冷！」。

今清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署指出，今（9日）白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物；明天各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

