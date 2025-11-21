全台「3.8萬汽機車」同車號 民眾憂被誤開罰單

台北市 / 綜合報導

民眾因為車牌號碼跟別人相同，警員沒仔細比對車種，結果開錯了罰單，造成困擾，會發生這個情況，原來是因為在2013年，交通部公路局將國內汽機車的號牌改版，編碼的過程中，有3萬8千多輛的汽機車，車牌號碼完全相同，雖然車種是分開管理，但民眾還是會擔心會有法律問題，或者被錯開罰單的情況，公路局監理單位當年主動通知，民眾可以免費更換號牌，但如果這10幾年來沒換號牌，車主有疑慮的話，還是可以向監理單位，請求專案協助。

記者林建鋒說：「民眾來監理所辦理號牌領牌業務，發現自己的號碼，跟別人是一模一樣的，那這是幸運，還是困擾呢。」民眾林小姐說：「我會換掉，因為避免麻煩啊。」民眾鍾小姐說：「可能就報警吧，避免一些，比如違規啊，或是什麼上面，或一些問題啊。」包括英文字母與數字，都一模一樣，這不是不可能，2013年交通部公路局發行新式號牌。

廣告 廣告

汽車從AAA往後編碼，機車從ZZZ往前編碼，雖然汽機車在監理資料車種是分開的，但有3萬8千多輛車牌號碼完全相同，發生這個問題，公路局主動通知，相同的車牌號碼可以更換，但只有當年可以免費辦理，民眾認為實在不合理。

民眾沈先生說：「不合理啊，這就轉嫁給一般老百姓，應該我覺得，不是很妥當。」為什麼當年汽機車號牌的號碼，會出現一樣的情況，監理單位這麼解釋。台中區監理所車輛管理科股長張登翔說：「發放的初期，這個號牌，汽機車的部分，有部分是重號的，103年的時候，就將這些有重複號牌發生的情形做封存，將系統有增設這個車種的選類。」

監理單位強調，汽機車的車牌號碼即使相同，字型也一樣，但號牌的大小還是有明顯差異，如果民眾發現，自己的號牌跟別人一樣，不想增加困擾，可以向監理單位請求免費更換。台中區監理所車輛管理科股長張登翔說：「如果到時候有爭執，局裡應該會有，(專案)，對。」監理單位解釋，在公路監理資料裡面，汽機車的車種在系統的欄位完全不一樣，但民眾就是因為，車牌跟別人完全相同，才會被警員開錯罰單，但這樣的號牌已經越來越少，只要多加比對查驗，就可以減少錯誤的發生。

原始連結







更多華視新聞報導

報警車牌被冒用還是收14張罰單 警：開單後才報案

男駕曳引車未掛車牌一路逃 遭開10單最高罰25萬

暴雨淹水後「車牌不見了」 網路湧現協尋文

