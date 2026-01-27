全台「4縣市14鄉鎮」跟進普發現金 澎湖白沙鄉1萬元最多

年關將至，不少地方政府陸續跟進普發現金，目前共4縣市14鄉鎮宣布或已經發放普發現金，其中以澎湖縣白沙鄉為目前金額最高，鄉民可領1萬元。

新竹縣橫山鄉：普發生活補助金5000元

領取條件：2025年8月4日前設籍於橫山鄉，且發放日仍設籍者

時間：已在2025年11月25日起至11月27日發放、同年11月28日至12月2日完成補領

新竹市：普發現金5000元

領取條件：2025年9月30日（含）前設籍於新竹市，且2026年1月9日仍連續設籍未遷出者。死亡者除外。

2025年8月1日至2026年7月31日出生的新生兒也可領取，若新生兒未能在2025年9月30日前設籍，只要2026年9月30日（含）前完成出生登記／初設戶籍者，且父母之一符合資格，同樣可領取。

時間：農曆春節前後分批進行，採匯款入帳／實體領取／APP登記入帳／區公所補領。

嘉義縣（鄉鎮市各自普發現金）

阿里山鄉（6000元）、竹崎鄉（5000元）、太保市（3000元）、新港鄉（3000元）、大林鎮（3000元）、朴子市（2000元）、民雄鄉（2000元）、東石鄉（2000元）

時間：估農曆年後發放

澎湖縣白沙鄉：普發現金1萬元（望安鄉、七美鄉詳訊另行公告）

領取條件：2025年12月26日（含）前設籍於白沙鄉者

時間：1月24日至25日到指定發放地點領取，未領者可再於1月26日至4月30日的上班時間前往戶籍所在地村辦公處辦理，逾期視同放棄。

