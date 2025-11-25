【警政時報 江雁武／綜合報導】國際蘭馨交流協會中華民國總會於 114 年 11 月 25 日響應「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW），首度串聯全臺 45 個分會、橫跨 13 個區域同步發起反家庭暴力、反性別暴力及反毒害倡議行動。透過社群平台與直播科技，全臺建立起最大規模的「橘色關懷連線」，象徵愛與支持跨越地域、無遠弗屆。今年活動以「愛不沉默，串接橘色關懷守護網──1125 反性別暴力全臺 45 分會 13 區連線行動啟動」為主題，於全國掀起一波橘色倡議力量。

全台 45 分會、13 區域首度同步，打造史上最大「橘色關懷連線」。(圖／記者澄石翻攝)

在全台串聯中，中一、中二區於台中林皇宮集結台中市會、台中市愛教育會、台中縣會、臺中市臺中港會、台中市文心會、台中市美亞會等多個分會，共同發起中部區域的大型踩街行動，以實際行動展現反暴力倡議的推動力與凝聚力。多位前總監亦親臨支持，現場成為一片充滿溫暖與希望的「橘色海洋」，象徵女性力量與對受暴者的堅定陪伴。

遊行於林皇宮正式啟動，會員與民眾手持象徵「溫柔與力量」的橘色花朵氣球，沿途高喊「愛要擁抱、拒絕家暴、蘭馨串連、守護家園」等宣導口號，吸引許多市民駐足響應。活動路線規劃五條同步出發，藉由分流宣導擴大倡議效果；沿途更穿插健康操、手鈴舞、口琴演奏等多元表演，展現各分會的創意活力，也讓反暴力理念以更親近、輕鬆的方式走入社區。主場啟動後，中部立即與全台 13 區串連同步直播，使反暴力倡議在中台灣深度扎根。

總會領導齊聲呼籲：暴力不能等待、關懷必須即刻到達。(圖／記者澄石翻攝)

總會創會總監蔡鈴蘭表示，中部七分會合力展現了蘭馨姐妹溫柔而堅定的守護能量。她強調：「面對暴力，我們不該沉默；關懷，也絕不能遲到。我們要用理解與陪伴接住每一位勇敢求助的靈魂。」她指出，中一、中二區以多元形式推動反暴力，是今年全台行動的重要亮點。

總會總監施秉慧則肯定中部女性向來兼具溫度與行動力。她表示，此次跨區域、跨世代的參與，是對反暴力議題最實際的支持。「暴力不能等待關懷，愛應該即刻到達。每一通 113，都可能改變一個家庭的未來。」她呼籲社會大眾不僅要了解暴力議題，更要願意伸出援手。

總會創會總監蔡鈴蘭表示：「面對暴力，我們不該沉默；關懷，也絕不能遲到」。(圖／記者澄石翻攝)

總會常務理事蔡佳欣也表示，中部各分會以創意踩街結合在地社區，使倡議不再流於口號，而是真正成為一股能被看見與感受的力量。她強調，中部分會將持續推動相關活動，讓「橘色守護網」延伸至每一個鄰里角落，使更多家庭能在安全與關懷中被看見與保護。

今日活動亦獲得公眾代表的大力支持，包括立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔以及市議員黃馨慧均到場共襄盛舉，為中部反性別暴力行動注入更多能量與關注。本次中一、中二區的大型連線與踩街行動，不僅展現中部蘭馨的堅實團結，更為全台 1125 反暴力倡議注入關鍵動能，成為全國推動性別平等、家庭安全的重要力量。橘色亮光在今日遍地點燃，象徵社會共同承諾：不讓任何一位受暴者獨自面對黑暗。

總會常務理事蔡佳欣強調，中部將持續推動相關活動，讓「橘色守護網」延伸至每一個鄰里角落。(圖／記者澄石翻攝)

