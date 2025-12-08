全台「6縣市」今起停水！影響時間、範圍看這裡

台灣自來水公司今日在全台多個縣市實施計畫性停水，影響範圍遍及北中南各地區。根據台水公司公告，此次停水主要配合各項管線施工及汰換工程進行。

桃園市成為此次停水影響最嚴重的地區。桃園區及龜山區因配合萬壽路2段1136號前汙水改管工程，從上午11時開始停水至晚間22時，影響時間長達11小時。受影響區域包括桃園區壽山路，以及龜山區的光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路等地。此外，龍潭區中正里將於晚間22時至隔日凌晨2時進行富山分區管網封閉調查，停水4小時。

中部地區方面，彰化縣伸港鄉因辦理西全路等汰換管線工程，從上午9時停水至下午17時30分，影響全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路等區域。雲林縣斗六市大同路因西市場汰換管線工程，從上午8時停水至晚間18時，部分管末端用戶可能延至19時才恢復供水。

南部地區的嘉義縣有兩處停水區域。民雄鄉豐收村從上午8時至下午17時進行汰換管線工程，影響好收1之23號至148號範圍巷弄。大林鎮同時段也進行中興路等汰換管線工程，影響中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街等地。

台南市安南區因長和路二段汰換管線工程，從上午9時停水至晚間18時。受影響區域包括北安路四段418號至711號之22雙號側、長和路三段6號至140號雙號側，以及安和路五段1號至377號單號側等範圍。楠西區東勢里、楠西里則從上午8時30分至下午17時進行茄拔路等汰換管線工程。

宜蘭縣礁溪鄉柴圍路配合縣府道路工程及深溝廠管線遷移作業，從下午13時至17時停水5小時。

台灣自來水公司特別提醒民眾，應在停水前6小時內完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，以確保用電安全。恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，幫助水壓快速回穩。位於管線末端、大樓高樓層或地勢較高的用戶，水壓恢復時間可能需要更長。若供水恢復後仍遇水壓不足問題，可主動聯繫台水公司協助處理。

