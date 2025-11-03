全台10大吃到飽餐廳爆缺失 漢來海港、饗麻饗辣、野村燒肉遭開罰

衛福部食藥署今日公布吃到飽餐廳稽查專案執行成果，發現有10家業者不合格。（翻攝自臉書@漢來海港）

衛福部食藥署今日公布吃到飽餐廳稽查專案執行成果，發現有10家業者不合格，超過半數與腸桿菌超標有關，幾乎都是飲料出問題，地方政府已依《食品安全衛生管理法》開罰3至4萬元不等。

食藥署執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，今（3日）公布稽查專案結果，總稽查145家吃到飽餐廳，抽驗229件成品與相關食材，整體抽驗合格率96.5%，共有10家業者不合格，包含技術士持證比不符規定、食品用洗潔劑標示不符規定、腸桿菌超標。

廣告 廣告

食藥署南區管理中心主任魏任廷接著說明，腸桿菌普遍存在於水、土壤與動物腸道中，其檢出數量可反映餐飲環境及製程衛生狀況，若超出標準，顯示飲品、冰塊或器具清潔流程出現問題，而不合格名單中有逾半數腸桿菌超標。

魏任廷表示，漢來海港台北天母SOGO店則被檢出蘋果醋、日式煎茶（無糖）腸桿菌科不符，遭裁處4萬元；其餘如饗麻饗辣PLUSLaLaport南港店的紅玉紅茶、桃園市胖肚肚燒肉與花蓮縣赤物餐飲企業的日式煎茶、野村燒肉桃園店的茉香綠茶、好好吃肉韓式烤肉吃到飽台中一中店的無糖綠茶、屏東縣明洞燒肉館的冰塊則被罰3萬元。

魏任廷指出，鮮友火鍋太平店及中清店為技術士持證比不符規定，中市府已裁處3萬元；理想大地渡假飯店里拉餐廳的食品用洗潔劑標示不符規定，來源商「速璽有限公司」遭罰3萬元。胖肚肚燒肉中壢店，被檢出洗碗機專用清潔劑外包裝，未標示國內負責廠商地址、製造日期，且未明確標明產品淨重或容量，來源商「洗之助洗碗設備有限公司」遭裁處3萬元。

更多鏡週刊報導

黃明志被驗出4毒品 大馬警：搜出9藍色藥丸初判「愛他死」

坤達涉閃兵「後悔得要死」堅持返台 吳宗憲：不應該上銬

勞動基金9月大賺2167億 新制勞退平均每人分紅2.8萬元