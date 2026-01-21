全台10大遷徙熱區7個房價跌！人口紅利不敵房市冷風 台中這區跌1成最慘
記者陳韋帆／綜合報導
人口紅利失靈了！114年全台10大遷徙熱區竟有7個房價出現修正，其中又以台中太平跌幅1成最慘烈。中信房屋研展室副理莊思敏表示，這波房市冷風下，買方不再盲目追高，尤其漲幅過大區域盤整調性更加明確，顯示民眾回歸理性購屋後，「人口紅利」已不再是房價不墜的保證。
據內政部與實價登錄資料，114年淨遷入前十名由雙北、桃園與台中包辦。新北市表現最亮眼，奪下淡水、汐止、林口、土城四席；桃園則有中壢、龜山與桃園區進榜；台中由北屯、梧棲及太平區入列。值得注意的是，前十強中僅淡水、汐止與梧棲房價維持2.1%至4.5%的漲幅，其餘七區跌幅在1.3%至10.5%不等，其中台中太平區房價重摔10.5%，成為跌幅最深的人口熱區。
淡水房價3字頭具絕對吸引力 三大交通建設齊發磁吸脫北客與科技新貴
中信房屋研展室副理莊思敏表示，淡水之所以能蟬聯遷入冠軍，核心在於「可負擔房價」與「重大建設」的紅利兌現。目前淡水房價普遍落在3字頭上下，相較於台北市動輒7至8字頭、甚至破百萬的單價，價格優勢顯著，對於預算有限的「脫北族」具備極強磁吸力。
她說明，隨著淡海輕軌通車，淡江大橋與淡北道路等建設亦正加速推進，過去最被詬病的聯外交通壅塞問題將逐步獲得緩解。此外，受惠於北投士林科學園區（北士科）及輝達（NVIDIA）在台的發展布局，淡水因具備地緣優勢，有望承接大量科技新貴的外溢居住需求。這種從「生活機能」轉向「產業紅利」的質變，正是淡水能在房市盤整期中，維持人口與房價雙雙上揚的主要推手。
太平區房價跌1成居人口紅利熱區之首 在地房仲：正好消除議價水分
針對台中太平區房價重挫10.5%，中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，太平受惠74號快速道路與新光重劃區利多，過去幾年吸引大量建商進駐，房價補漲力道猛烈，但伴隨全台房市降溫，交易量大幅萎縮後，市場已不再出現追高買盤，賣方開價也隨之回歸理性，導致平均單價出現明顯回落。
展望未來，她認為，太平擁有成熟的生活機能、太平工業區就業人口支撐，加上未來捷運藍線延伸等利多，此次下修應視為「漲多後的技術性調整」。對於自住客而言，市場熱度冷卻反而消除過往的溢價水分，現階段反而是尋找優質物件、積極議價進場的好時機。
