全台10所大學註冊率100％！6校低於6成 「這間」僅31.75%最慘

教育部今（29）日上午公布114學年度大專校院新生註冊率，全台共有10校達100%，不過，偏遠或小型公立大學及部分技專註冊率偏低，今年共有6校低於6成「淹水線」，其中國立台東專科學校註冊率最低僅31.75%。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料，今年全台共有10所大專校院註冊率達100%，包括國立清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學，以及中信金融管理學院、一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院、明志科技大學。台灣大學也高達 99.32%，國立政治大學 97.45%，顯示熱門公立校招生穩定。

然而，偏遠或小型公立大學仍面臨挑戰，例如金門大學80.87%、台東大學86.41%、嘉義大學 87.03%，公立技專同樣呈現兩極化，台灣科技大學、北科大幾乎滿額，但澎湖科技大學僅65.55%、台東專科學校更低至31.75%。

今年有6所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，其中國立學校有台東專科學校（31.75％），私立大學包括 真理大學（59.41％）；私立技專則有 台鋼科技大學（58.88％）、南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科（53.47％）、育英醫護管理專科（50.41％）。

教育部過往以新生註冊率低於6成且學生數少於3000人，列為「專案輔導學校」標準，雖然近年不再採此指標，但仍被視為少子化警訊。

