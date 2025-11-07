全台11/11將入鳳凰颱風警戒圈 吳聖宇：恐比強度颱風更危險

鳳凰颱風進逼，氣象專家吳聖宇示警，「鳳凰」雖可能不會以巔峰之姿撲台，但鳳凰颱風的環流大，全台均有機會感受明顯風雨，11日至13日是關鍵期，預計全台將在11日進入警報範圍。

鳳凰颱風7日持續往西方前進，氣象專家吳聖宇推估11日至13日是颱風影響的關鍵時間。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象專家吳聖宇7日在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文，7日至9日上半天水氣較少，各地天氣穩定，僅大台北東側、東半部及恆春半島雲量略多，可能有短暫陣雨。東北季風在9日下半天起轉強，且帶來較多水氣，大台北和東半部、恆春半島呈陰雨濕涼。

廣告 廣告

緊接著10日鳳凰颱風將抵達菲律賓呂宋島，其外圍環流使東北季風風速增強，水氣也變多，不只台灣迎風面降雨擴大，西半部也將因颱風外圍雲系出現短暫陣雨，沿海地區民眾要注意風浪明顯增強。

吳聖宇也在直播節目《樂活農民曆》分析，若依中央氣象署7日早上8時的路徑圖，鳳凰颱風接近呂宋島時仍在轉強，儘管會受呂宋島破壞，且環境不利發展，但其轉彎北上後，非常有機會通過台灣上空，預估11日至13日是關鍵時期。

吳聖宇說，就算鳳凰颱風屆時減弱成輕颱，考量鳳凰颱風屬大環流颱風，風雨範圍和程度都會很大，全台均可能感受明顯風雨，危險程度恐怕更勝強度強的颱風。

他研判，中央氣象署最快會在10日晚間發布海上颱風警報，11日就會接著發布陸上颱風警報，北部和東半部降雨持續，迎風面的花蓮、台東尤其要小心，屆時中南部也會下雨。12日白天颱風影響最劇烈，中南部出現有感風雨，直到13日上半天颱風遠離，風雨才會緩解。

延伸閱讀

MLB/林振瑋入選秋盟明星賽 百大新秀8人入列

MLB/小熊提合格報價！今永昇太要3年約不成 傳奇捕手：他值更高薪

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入