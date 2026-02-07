全台12縣市低溫特報! 首波寒流報到"急凍至週一清晨"

生活中心／綜合報導

寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪，氣象署針對12縣市發布低溫特報，提醒這波寒流將會冷到周一清晨，新竹苗栗部分地區可能出現6度以下低溫，預計周二將逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。

寒流報到，太平山一早冷到結冰，路面樹木都覆蓋一片白色冰塊，看看溫度計顯示，只有6度低溫，山區下雨，宜蘭清水地熱出現人潮，撑傘也要來靠在溫泉池旁，煮蛋煮玉米，而不只太平山，氣象署評估還有這些山都可能下雪。氣象署預報員鄭傑仁：「北部來說的話，可能在太平山拉拉山，或是像陽明山山區，大屯山七星山的山頂附近，可能機會會比較高的。」

統整溫度和濕度，估計這波寒流高山降雪機率，桃園以北和宜蘭1千公尺以上都有機會，竹苗、中部和花蓮則是2千5百公尺以上，南部、台東則是3千公尺以上，但平地可能就已經夠冷了，北部路人紛紛穿上大衣拉緊領子保暖，全台12縣市低溫特報，台中、花蓮來到寒冷等級，新北、基隆、北市等10縣市將來到橙色燈號的非常寒冷等級。氣象署預報員鄭傑仁：「最需要留意的（低溫）時間點，是周日一整天到周一的清晨，不排除在新竹苗栗的近山區，或是空曠地區可能出現，6度以下的低溫。」





氣象署估西半部平地最低溫下探6度，中部以北及東部低溫8~9度，局部可能來到5度或以下低溫，週二才會回暖至16~20度，但週三又有東北季風報到，週四再變冷！。氣象署預報員鄭傑仁：「目前下一波冷空氣，預估強度可能是東北季風，或是大陸冷氣團等級，具體這個預報上還有變化，還有一些不確定性，這個溫度預計在下周四，周五之後又會逐漸的回升。」兩波式降溫，一周天氣忽冷忽熱，民眾千萬注意保暖，就怕低溫以及溫差劇烈變化釀成意外！

