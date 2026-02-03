全台12間土地公廟連線 3888罐泰山仙草產品奉茶祈福

▲泰山食品與二二八公園福德宮合作，於今日(2月3日)舉辦奉茶祈福活動。（圖／泰山食品提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】拜土地公不只求財，也求心安。從求學考運、事業財運到日常平安，一瓶看似簡單的仙草蜜，其實早已深植生活日常、甚至是敬奉土地公時的供品。擁有超過40年以上品牌歷史的泰山仙草蜜，2026年以幽默又貼近人心的角度，將傳統草本飲品轉化為「祈福應援的祝福飲品」，陪伴消費者在忙碌生活中煩事降火氣、凡事轉好運。2/3適逢土地公尾牙日，泰山食品於台北228公園福德宮展開今年首場奉茶祈福活動，仙草蜜也化身祈福聚寶盆敬奉土地公，啟動全台祈願連線。

▲泰山仙草蜜被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品，為市場首創的「祈福應援祝福飲品」。（圖／泰山食品提供）

土地公最愛的清涼供品 仙草蜜成為全民祈福新日常

泰山仙草蜜為市場首創的「祈福應援祝福飲品」，來自三個與台灣文化高度連結的理由。首先，仙草蜜被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品，網路上最經典討論的「交大土地公廟最愛仙草蜜、考前必拜超靈驗」「退火又Q軟的口感、老人家最愛」；其次，一口清涼的仙草蜜，象徵讓人回到內在的平靜與安定，呼應民間信仰中「心平氣和、誠心以對」的精神；第三，作為台灣傳統草本飲品代表品牌，泰山仙草蜜以真實原料、清涼退火的形象，象徵身心平衡、無負擔的健康選擇。2026年泰山將以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器，並與全台12間土地公廟祈福連線。

▲泰山仙草蜜以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器。（圖／泰山食品提供）

祭拜土地公(福德正神)的三大重要節日，分別為農曆二月初二「頭牙」、八月十五「中秋節」及十二月十六「尾牙」，象徵封神、誕辰與年終感恩，是民間祈求財運與感謝庇佑的重要時刻。今年2月3日正逢土地公尾牙，泰山食品首度與福德正神攜手合作，於今日(2/3)在二二八公園福德宮舉辦首場奉茶祈福活動，邀請民眾寫下祈福卡、貼上祈福牆，完成社群打卡任務即可限量獲得泰山仙草蜜乙罐。泰山吉祥物「泰吉」的招呼語「探吉」，象徵有賺錢的寓意，當天也現身現場與信眾互動，陪伴大家一同祈福求財。泰山食品今年還會陸續於農曆頭牙(3/20)交大光明福德宮與中秋節(9/25)舉辦實體奉茶祈福活動，活動訊息可留意泰山官方FB粉絲團。

▲今日(2月3日)於二二八公園福德宮舉辦團拜儀式，(左)泰山企業消食營業處林柏任、(中) 泰山企業行銷處鈕安澤副總經理，(右)二二八公園福德宮代表。（圖／泰山食品提供）

全台土地公宮廟仙草蜜聚寶盆連線 泰山捐贈3888罐仙草產品祈願分享

全台除了3場的土地公廟奉茶祈福活動外，泰山食品也同步奉敬「仙草蜜祈福聚寶盆」一對至全台10間知名土地公廟，包括：二二八公園福德宮、石牌福星宮、永和店仔街福德宮、三重捷興宮、新莊中港福德宮、桃園晉福宮、頭份福德祠、鹿港閤港福德祠、嘉義保南境福德正神廟、高雄大華福德宮，為社會大眾祈求平安與富足，並同步捐贈3,888罐梧堂仙草茶與泰山仙草蜜，分享給宮廟作地方使用，以及奉茶給宮廟參拜信眾。

從一瓶仙草蜜出發，泰山食品將傳統信仰、草本文化與現代生活巧妙融合，讓祈福不再只是特定時刻的儀式，而是日常中隨手可得的安心陪伴。無論是補財庫、降火氣，或為生活找回一點平衡與好運，泰山仙草蜜都希望成為消費者心中最接地氣的祝福飲品。