全台137場大型活動將登場 劉世芳：已有2縣市申請支援

因應捷運台北車站及中山商圈日前發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安宣布將於本週五（26日）比照跨年規模，在捷運市府站及市府轉運站舉行跨局處高強度演練。內政部長劉世芳24日在立法院受訪時表示，中央尊重台北市警方的相關律定與規劃，將全力配合地方需求。

劉世芳。（資料照）

劉世芳說明，內政部已在上週末掌握，全台22個縣市在農曆過年前將有多達137場大型活動，不論是傳統年節活動或跨年等大型歡樂活動，警政單位皆已提前因應。她強調，若各縣市警察局在活動期間，無論是在警力支援或其他民力支援方面有需要警政署協助之處，中央都會全力配合與支援。

劉世芳透露，目前已向警政署提出支援申請的縣市包括台北市與高雄市，中央警政單位將依地方需求提供必要協助，以確保大型活動與演練期間的安全與秩序。她表示：「如果縣市地方的警察局，他們在包括警力的支援或是其他民力支援上面需要警政署協助的話，我們會全力來協助。」

台北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 12年後登台。（圖／台北市觀傳局）

針對「台灣全民安全指引」（簡稱小橘書）未來改版方向及印製預算問題，劉世芳指出，115年度中央政府總預算案目前還在立法院審議，不敢確定明年立法院是否會讓政府再印小橘書，但會極力爭取。她說明，小橘書現在總共發放680萬本，發放比例達86%，非常高。

小橘書。（圖／軍聞社）

劉世芳表示，內政部目前正在非六都地區透過宮廟等人潮聚集較多的地方進行巡迴宣導，效果非常好。她提到，北捷隨機攻擊事件發生後，小橘書在都會地區的詢問度很高，官方網站上也可以下載電子版。

針對民眾關心的暴力襲擊與大規模恐攻案件，劉世芳指出，內政部將按照行政院國土安全辦公室的資料，先把暴力襲擊、大規模恐攻案件相關指引更新到網路版小橘書裡，如果預算足夠，下次印製小橘書時就會把這些內容編列進去。對於北捷是否要增設AI辨識系統，劉世芳則表示尊重。

