全台14縣市即日起禁廚餘養豬 環境部籲因應廚餘收運問題

防堵非洲豬瘟，政府決定只留1年轉型期，就要全面禁止廚餘養豬，明（2026）年1年豬農可用事業等廚餘、動物性殘渣與屠宰下腳料來餵豬，植物性完全不受限。但要不要高溫蒸煮？包括哪些呢？環境部尚無法正面表列。

環境部次長沈志修表示，「豬要吃什麼健康，或者是沒有風險，我們請農業部來做一個說明，會比較合適。」

將來若廚餘養豬全面禁止，豬農也就沒有必要再去載運廚餘，過去有免費清運服務的餐廳、飯館等，變成將來要自己負擔清運成本。環境部表示，會增加支出可預期，但是不是墊高到要漲價，則會密切監控。

環境部次長沈志修回應，「這個部分就是將來我們要注意的，是不是要找這個公平會去了解，如果有藉機哄抬、漲價不合理。」

環境部評估，禁止廚餘養豬後，要到2027年底才有辦法達到產出與去化平衡，不必送焚化或掩埋。外界關切，廚餘含氯焚燒後恐產生更多戴奧辛，目前燒最多廚餘的文山焚化廠監測未超標。

環境部環管署副署長林左祥說明，「過去3年它測的戴奧辛是0.015奈克，那這一次測的結果是0.01耐克，戴奧辛的檢測結果它並沒有增加。」

環境部指出，30、40年前設置焚化爐當年就是設計處理垃圾與廚餘，認為使用上不會有問題；至於廚餘養豬戶正在評估要以拒載廚餘來回應政策，環境部表示，預期若部分廚餘養豬改用飼料，部分廚餘將無人收運，已提醒各地環保局做好因應。