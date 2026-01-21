全台15縣市低溫特報！今晨最凍「低溫探8度」 北北基防局部大雨

受到強烈大陸冷氣團持續影響，今（22）日清晨迎來這波冷空氣最強時刻，全台各地氣溫明顯偏低。中央氣象署針對全台15縣市發布低溫特報，西半部及宜蘭低溫普遍僅有10至13度，空曠地區更可能下探8度左右。

除了低溫，由於環境水氣偏多，北台灣仍屬濕冷天氣，基隆北海岸及大台北山區需嚴防局部大雨發生。

15縣市低溫警戒 苗栗以北防10度以下

氣象署指出，今晨至白天是冷氣團影響最顯著的時段，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。氣象專家吳聖宇分析，台北站有機會降到12度或以下，達到強烈大陸冷氣團標準，空曠地區低溫則在7至9度之間。

廣告 廣告

針對低溫區域，氣象署已發布橙色與黃色燈號警示：

•橙色燈號（非常寒冷）： 新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

•黃色燈號（寒冷）： 台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。

提醒民眾，特別是家中有長輩、兒童及心血管疾病患者，務必加強保暖措施，使用瓦斯熱水器應注意室內通風。

水氣仍多又濕又冷 高山有望飄雪

在降雨方面，今、明兩天水氣偏多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區亦有局部短暫雨。氣象署特別提醒，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，民眾外出請攜帶雨具並注意安全。

此外，若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，今日有零星降雪的機率。

週六起轉乾回暖 把握週末好天氣

這波濕冷天氣預計將持續至週五（23日），屆時雖然水氣略減，但北部及宜蘭整天仍偏冷，高溫僅17至19度。

好消息是，週六（24日）白天起冷氣團將減弱，氣溫會逐日回升。週六隨著風場轉為偏東風，水氣稍減，各地天氣逐漸轉好；週日（25日）至下週一（26日）將是未來一週天氣最好的兩天，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

不過，氣象署預估下週二（27日）起東北季風將再度增強，屆時北台灣天氣將再有轉變，民眾請留意最新氣象資訊。