全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

記者蔣季容／台北報導

止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異，若未正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。（示意圖）／台北慈濟醫院提供）

根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據2名，每年共有約1500萬人使用。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。其中特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。

王平宇指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半來自於「過量使用」。部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。而「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。

4種不當用藥行為

1、在疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。

2、依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物。

3、未依藥物指示服用，例如將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用。

4、不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品。例如同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。

「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異。」王平宇說明，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

王平宇呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式，若疼痛反覆或長期出現，應及早就醫檢查。（圖／台北慈濟醫院提供）

王平宇進一步指出，特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，就需要在醫師與藥師的專業監控下，逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀風險，並視情況改用非成癮性輔助藥物。若因為長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，則可以在醫師評估後採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，協助改善疼痛狀況。

王平宇提醒，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。

