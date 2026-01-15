全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血
記者蔣季容／台北報導
根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據2名，每年共有約1500萬人使用。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。其中特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。
王平宇指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半來自於「過量使用」。部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。而「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。
4種不當用藥行為
1、在疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。
2、依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物。
3、未依藥物指示服用，例如將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用。
4、不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品。例如同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。
「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異。」王平宇說明，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。
王平宇進一步指出，特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，就需要在醫師與藥師的專業監控下，逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀風險，並視情況改用非成癮性輔助藥物。若因為長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，則可以在醫師評估後採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，協助改善疼痛狀況。
王平宇提醒，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。
更多三立新聞網報導
雞排過期8年！高雄驚見「925公斤逾期食品」 食藥署重罰30萬
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
中榮「廠商幫開刀」最新調查進度曝光！台大院長余忠仁：本院不可能發生
帳戶多出103萬！他以為詐騙急報警 真相逆轉「竟是年終分紅」
其他人也在看
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
明明胸悶、心慌，為何心電圖總是顯示正常？醫揭「關鍵原因」別被騙了
心跳快到快跳出來、胸口悶到無法呼吸，偏偏一到醫院檢查心電圖卻「完全正常」，難道是機器壞了？這種讓無數患者感到心慌又無助的診間日常，背後隱藏的並非儀器失準，而是我們對檢查工具的誤解。心臟專科醫師揭開真相：那張看似無虞的檢查報告，極可能只是因為「時機不對」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
台中30多歲男確診M痘！專家示警「性行為1習慣」恐害感染 很多人不以為意
台中市近日出現今（115）年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日採檢通報，確診為M痘陽性。市府衛生局獲報後立即完成疫調及接觸者追蹤，個案自述曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。 年節聚會增多 高風險親密接觸要小心 衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。 出現疑似症狀快就醫 主動告知接觸史 曾梓展也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。 接種疫苗是關鍵 2劑保護力近9成 衛生局說明，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃了4種口服藥都無效！76歲糖友靠「瘦瘦針」穩定血糖
奇美醫療財團法人奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧透過腸泌素結合連續性血糖監測器（CGM），打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在兩週內就能精準達標。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當
根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「1類醃製物」超健康！護腸道、抗發炎、調解免疫：要天天吃
一般認為，醃製品不利健康，但醫師劉博仁表示，最新研究發現，泡菜等發酵食物能調節免疫、抗發炎，還能提升營養的吸收度，例如增加食物中的維生素B群、礦物質、多酚的吸收度。在一項臨床試驗中，每天吃發酵食物6週的受試者，腸道菌相明顯變得多樣化，發炎指標都下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「大叫一聲」後昏迷！台中11歲女童疑心肌炎 搶救3天不治
台中市一名11歲女童日前出現感冒、咳嗽症狀，期間隨家人赴中國旅遊，返台後10日外出途中，突然大叫一聲後失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救仍不治，檢方已完成相驗，待明日解剖進一步釐清死因。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 1
營養師點名「這10種飲料」看起來很健康，其實糖超多！ 天然、高蛋白都中鏢
多數人會注意「吃了什麼」，卻常忽略「喝了什麼」。事實上，飲料往往是糖分與熱量最容易被忽略的來源。即使標榜「高蛋白」、「天然」、「補充能量」，也不代表對健康真的加分。營養師指出，許多看似健康的飲品，其實含有大量添加糖，長期下來，可能影響體重控制、血糖穩定與心血管健康。 一天的糖 常常是「喝出來的」 根據美國心臟協會建議：男性每日添加糖上限：36 公克；女性每日添加糖上限：25 公克。而一杯含糖飲料，就可能直接用掉一天的建議攝取量。 營養師建議少喝的 10 種飲料 營養師提醒，不論是添加糖，還是大量濃縮的天然糖，喝太多都會造成負擔。以下是「要少喝、甚至避免」的10種飲料。 1、果汁即使是100%純果汁，一杯240ml的糖分也可能高達30公克以上。此外，果汁缺乏整顆水果中的「膳食纖維」，血糖上升速度更快。▲建議替代：直接吃整顆水果、氣泡水加一點果汁、果汁加一半水稀釋 2、含糖冰茶市售甜冰茶的糖分，常與汽水不相上下，一杯350ml可能含27-35公克糖，即使標示「少糖」也不一定真的低。▲建議替代：無糖綠茶、紅茶；茶加檸檬片 3、含糖咖啡飲品糖漿、奶精、調味奶，讓咖啡變成「液體甜點」。一杯甜咖啡常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 1