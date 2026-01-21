全台1500萬人都在吞止痛藥！藥師警告：五大NG用法超傷肝腎

過量服用止痛藥，最傷肝、腎，使用不當恐導致腸胃道出血、急性腎損傷。（Gemini生成式意圖）

現代人生活節奏快速，頭痛、經痛或小病來臨時，很多人第一反應就是拿起止痛藥緩解症狀。台北慈濟醫院藥師王平宇提醒，止痛藥只能暫時緩解疼痛，並非根本治療方法。如果使用不當，不僅疼痛可能無法完全消除，更可能對肝臟、腎臟甚至腸胃造成潛在傷害。

根據統計，在健保藥物使用人數最多的前五名中，市面常見的止痛藥就占據兩名，每年約有1,500萬人在服用。王藥師指出，臨床上最常見的問題是「過量使用」。

例如有家長擔心藥效不足，會在短時間內重複給孩童服藥；成人則可能因急著止痛，忽略藥物起效所需時間而自行增加劑量。這些行為都會增加身體負擔，嚴重時甚至可能引發急性傷害。

五大止痛藥NG使用方式

1. 過量服用

2. 疼痛尚未發生就先服藥

3. 依賴來源不明的成藥或海外藥物

4. 未依指示服用，像是配酒、剝半或磨粉吞服

5. 同時使用多種含相似成分的藥物，造成單一成分累積過量

王藥師提醒，不同止痛藥適用族群與注意事項差異大。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，肝功能不佳者不宜使用；非類固醇消炎止痛藥則可能傷胃、傷腎，不適合有消化性潰瘍、慢性腎病或部分心血管疾病患者，孕婦也應避免自行服用。若使用不當，可能導致腸胃道出血、急性腎損傷，甚至形成止痛藥依賴或成癮。

廣告 廣告

王藥師建議，服藥前應詳讀標示、遵循醫囑，避免自行加量。若疼痛長期或反覆出現，應及早就醫檢查，找出病因並接受專業治療，而不是依靠止痛藥掩蓋症狀。在必要時，可採多模式止痛方式，如物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，並在醫師與藥師專業指導下逐步調整用藥劑量，以降低依賴和戒斷風險。



回到原文

更多鏡報報導

只是擦止痛藥膏，74歲婦人竟要洗腎急救！醫師揪出家人都忽略的關鍵

止痛藥吃了不痛，胃卻出事？藥師點名這5種人最危險

貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻