全台16縣市搖晃！花蓮外海規模5.1地震 氣象署示警：3天內恐再發生4.5以上地震

2月18日晚間，台灣東部海域發生規模5.1地震，花蓮縣鹽寮地區震度達4級。（圖／氣象署提供）

今（18）日晚間19時32分，台灣東部海域發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署指出，地震震源深度31.6公里，屬於淺層地震。此次地震最大震度達4級，主要影響花蓮與宜蘭地區，北部部分地區亦有感。氣象署更表示，此次地震為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊於台灣東部交界處碰撞所致，未來三天內仍可能出現規模介於4.5至5之間的餘震，呼籲民眾提高警覺。

根據氣象署地震測報資料，本次地震最大震度為花蓮4級，宜蘭為3級，南投、桃園、新竹、新北市與彰化為2級，台北市、台中、苗栗等地則感受到1級震度。全台共16縣市有感。

廣告 廣告

針對這起地震，據地震測報中心科長林祖慰指出，主因是由東部海域歐亞板塊與菲律賓海板塊轉彎交界處碰撞所引發，該區地質活躍，為地震常發生區域，屬於正常的構造型地震。

林祖慰說明，從歷史資料來看，此地區半徑15公里範圍內時常出現規模5以上地震，他強調，未來3天內仍可能出現芮氏規模4.5至5的餘震，民眾應持續提高警覺。林祖慰也解釋，雖然台北與新北市震度不高，但因地處盆地，加上高樓建築多，容易產生「盆地效應」與「高樓放大效應」，導致體感上有較明顯搖晃。

氣象署提醒，未來幾日應持續留意地震資訊，如有強烈搖晃，務必依循避難指引就地避難，確保人身安全。另外，氣象署也提醒民眾，地震發生後應留意後續餘震，務必檢查居家空間是否有未固定的物品，以防地震時掉落造成傷害，也呼籲民眾事前做好防震準備，保障生命與財產安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？