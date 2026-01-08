全台16縣市營養午餐免費 全教總憂排擠教育預算

台北市長蔣萬安日前宣布，北市國中小營養午餐全面免費，台中、高雄、基隆宣布跟進，全台已有16個縣市營養午餐免費。全教總樂見縣市首長關心學童營養午餐，但也擔憂缺乏完整配套，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，排擠其他教育施政預算。

台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，台中市、高雄市、基隆市相對宣布跟進。截至目前，全台22縣市中，實施全面免費者已達16個縣市，包括宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。

全教總指出，目前局勢已形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯國民教育福利因地而異的不公。同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

全教總擔憂， 教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲。此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？此事必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

全教總表示，免費不等於優質要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

