全台17縣市低溫警戒「新北宜蘭亮橙燈」 低溫探9度高山恐降雪

週六晚間將有另一波冷氣團南下，北台灣天氣再度轉冷並可能出現降雨。（示意圖／周志龍攝）

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地氣溫持續偏低。中央氣象署於今（8日）下午4時37分針對全台17個縣市發布低溫特報，提醒民眾提高警覺，做好保暖措施，防範寒害。儘管明（9日）日白天強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，但輻射冷卻效應仍將持續影響台灣各地，清晨低溫可能來到各位數，尤其中部以北及西半部地區需特別留意日夜溫差擴大。此外，若水氣條件配合，高山地區仍有零星降雪機率。氣象署也預警，週六晚間起將有另一波大陸冷氣團南下，屆時北部白天轉冷，北部與東半部地區可能出現零星短暫雨。

中央氣象署針對17縣市發布低溫特報，新北與宜蘭列為橙色燈號警戒區域。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，這波低溫影響時間自今日下午起，預計持續至明（9日）晚間。新北市與宜蘭縣因有10度以下低溫持續出現的機率，被列為「橙色燈號」警戒區域，屬於「非常寒冷」等級。基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣及金門縣則亮起「黃色燈號」，代表局部地區有10度以下氣溫出現的可能性。

強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響全台，各地氣溫驟降。（圖／氣象署提供）

雖然強烈冷氣團預計明日白天將逐漸減弱，但輻射冷卻影響仍明顯，氣象署預報指出，明天清晨各地氣溫仍可能下探至9度左右，其中中部以北低溫多落在12度以下，西半部日夜溫差將進一步擴大，提醒民眾留意穿著與健康管理。

氣象署也指出，週六晚間起另一波大陸冷氣團將再度南下，北部與宜蘭地區將再度轉冷，並可能持續影響至下週一清晨。屆時即便白天氣團逐漸減弱，仍會受到輻射冷卻的影響，日夜溫差大，各地天氣變化劇烈。降雨方面，氣象署預測，明日水氣減少，僅花東地區及恆春半島有局部短暫降雨。

週六晚間至下週一清晨期間，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有零星降雨機率。下週一之後水氣再度減少，僅東部與恆春仍有短暫降雨情形。氣象署也提醒，若水氣條件配合，明日白天全台3000公尺以上高山，以及中部以北2500公尺以上高山區域，仍有零星降雪的可能性，登山活動需注意天候變化與裝備準備。

週六晚間將有另一波冷氣團南下，北台灣天氣再度轉冷並可能出現降雨。（圖／氣象署提供）

