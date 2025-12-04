全台1809支測速照相！「裝最多3縣市」曝 內政部擬汰除不合理點位
記者李育道／台北報導
藝人陳為民上個月23日在臉書貼出「台灣測速照相分布圖」，痛批台灣的測速照相機數量之多，根本是「國恥」，貼引起民眾熱論。根據內政部統計，全台測速照相設備達1809處，其中新北市251處最多，開單最多的則是台北市，今年截至10月已經開出30萬張罰單，對此，內政部今天（4日）赴立法院交通委員會報告指出，「將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位」。
立法院交通委員會今天邀請交通部、教育部及內政部就「行人優先交通安全行動綱領」實施兩年來改善「行人地獄」具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討進行專題報告，並備質詢。
內政部書面報告指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處，建置測速執法點位數量前3高單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。統計今年1至10月取締駕駛汽車行車速度超過規定最高時速，以台北市政府警察局共30萬620件最多，第2名為桃園市政府警察局23萬9973件、第三名為台中市政府警察局21萬9515件。
針對近日測速照相議題，內政部警政署研擬精進作為，將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段，若經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，才設置測速照相等科技執法設備，強化交通安全管理。
內政部表示，未來將研擬測速照相設備的設置與調整標準，針對取締一般違規事項，增訂更具體的設置條件。同時，「也會建立成效評估指標，以便調整或汰除不合理的執法點位」，避免造成社會對執法產生不良觀感。
更多三立新聞網報導
尖峰叫不到車這樣做！55688滿20週年 董座認「Uber衝擊產業」差點消失
企業尾牙第一槍！王品12／18南港開千桌「全台店公休」發近千萬摸彩獎金
新莊好市多悄裝柵欄！業者證實「停車要收費了」：全台陸續增設中
AI鐵板燒主廚準備進店開炒！聖誕節前問世「在這能吃到」速度比師傅更快
其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 180
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 30
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 68
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 21
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 107
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 15 小時前 ・ 73
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 7
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 12
王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。王世堅今日中午接受《CNEWS匯流新聞網》政論LIVE直播節目《中午來開匯》專訪。談及不參選台北市長的原因，他強調，自己身為白色恐怖與228事件的受難家屬，加害他們的人是蔣家的上一代，結果他父親、祖父的「父祖輩」受害，若到他這時代（選台北市長），竟然又輸給蔣家的下一代，他無法接受。民進黨王世堅今日接受《中午來開匯》專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》提供）王世堅說，「上一代受害的時候，他們是用刀、用槍可以強制，他們是集權與獨裁可以加害你，現在開放民選之後，我在人民的選擇之下，我輸給他，我不但對不起我父親、我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。記者提問，針對王世堅再度表示不參選，您有放心一點嗎？對此，吳怡農指出，自從他宣布參選以來，重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，他也相信選對會的決定會反應市民的期待。原文出處：快新聞／王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光綠北市人選「非王世堅」？郭正亮點「這大咖」適合出戰許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
川普簽字了！《台灣保證實施法》正式生效
[NOWnews今日新聞]白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署《台灣保證實施法案》 吳沛憶嗆中國：抱歉，我們先Go了
美國國會日前通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。民進黨立委吳沛憶說，世界都在邁向未來，只有中國還想回到過去，試著讓故事繼續，2025年了，不可能中國還在舊金山和約這題。抱歉，我們先Go了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台中群雄爭霸！ 楊瓊瓔.江啟臣呼聲高 小雞發文「選邊」站
台中市 / 綜合報導 2026台中選戰，綠營確定定於一尊，由綠委何欣純出戰，不過泛藍陣營登高者眾，除了藍委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣，同樣呼聲高，加上民眾黨不分區立委麥玉珍也表態角逐，台中小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，就率先發文力挺江啟臣，更呼籲黨中央儘快協調，避免基層過度焦慮。 才宣布有意接棒角逐台中市長，接著馬上合體現任市長盧秀燕，立委楊瓊瓔跟緊緊積極布局2026，立委(國)楊瓊瓔(11.29)說：「楊瓊瓔，準備好了。」但除了楊瓊瓔，國民黨籍還有立法院副院長江啟臣，呼聲也很高，地方小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，率先社群發文力挺江啟臣，也坦言地方湧現焦慮聲浪。台中市議員(國)陳文政說：「當然會焦慮啊，所以我們也是希望說避免初選的方式，(江啟臣)親自帶著我在市場拜票掃街，情意上我一定要，一定要，在第一時間，出來支持江副院長。」藍營內部雙雄爭鋒，民眾黨不分區立委麥玉珍也想挑戰，臉書再發文打空戰，表示我願意站出來，因為我愛這座城市。回顧2024大選不分區政黨票，國民黨拿下三成四，民進黨也接近，民眾黨則有近兩成五得票，若藍白沒整合，綠營有機會一搏，而藍營內部人選，江啟臣楊瓊瓔在立委選戰中，也都拿下超過五成得票，確實有基層實力，但江啟臣連任4屆沒有中斷，泛藍混戰下綠營持續進攻拚翻轉。立委(民)何欣純說：「市政辦公室呢大致籌備完成，開始試營運，也即將在這個月底，12月月底，向所有的市民朋友來公開。」檯面上群雄爭鬥，台中市搖擺州，最後誰能入主市府，目前還沒個譜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
首談2028大選！ 盧秀燕喊：政黨輪替不是壞事｜#鏡新聞
向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，近日接受平面媒體專訪，罕見對2028總統大選暢談已見，直指民進黨執政十年，離民意越來越遠，喊話第四次政黨輪替不是壞事，甚至也把矛頭指向賴清德，針對2027年中共武統台灣一說，批評是重大失言，似乎要把自己推入總統大選戰場。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1