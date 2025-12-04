全台1809支測速照相！「裝最多3縣市」曝 內政部擬汰除不合理點位

記者李育道／台北報導

根據內政部統計，全台測速照相設備達1809處，其中新北市251處最多，開單最多的則是台北市，截至今年10月已經開出30萬張罰單。（示意圖／資料照）

藝人陳為民上個月23日在臉書貼出「台灣測速照相分布圖」，痛批台灣的測速照相機數量之多，根本是「國恥」，貼引起民眾熱論。根據內政部統計，全台測速照相設備達1809處，其中新北市251處最多，開單最多的則是台北市，今年截至10月已經開出30萬張罰單，對此，內政部今天（4日）赴立法院交通委員會報告指出，「將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位」。

立法院交通委員會今天邀請交通部、教育部及內政部就「行人優先交通安全行動綱領」實施兩年來改善「行人地獄」具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討進行專題報告，並備質詢。

內政部書面報告指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處，建置測速執法點位數量前3高單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處。統計今年1至10月取締駕駛汽車行車速度超過規定最高時速，以台北市政府警察局共30萬620件最多，第2名為桃園市政府警察局23萬9973件、第三名為台中市政府警察局21萬9515件。

針對近日測速照相議題，內政部警政署研擬精進作為，將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段，若經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，才設置測速照相等科技執法設備，強化交通安全管理。

內政部表示，未來將研擬測速照相設備的設置與調整標準，針對取締一般違規事項，增訂更具體的設置條件。同時，「也會建立成效評估指標，以便調整或汰除不合理的執法點位」，避免造成社會對執法產生不良觀感。

