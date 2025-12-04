全台1809支測速照相⋯陳為民轟國恥！內政部回應了

生活中心／李明融報導

藝人陳為民上個月23日在臉書貼出「台灣測速照相分布圖」，痛批台灣的測速照相機數量之多，根本是「國恥」，貼文曝光掀起熱烈討論。不少民眾認同抱怨台灣的測速照相機的密度實在太高，不時又有警察躲在路邊角落手持測速，讓不少駕駛叫苦連天。根據內政部統計，全台測速照相設備高達1809處，其中新北市251處最多，開單最多的是台北市，截至今年10月已經開出30萬張罰單，對此，內政部今天（4日）赴立法院交通委員會報告指出，「將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位」。

台灣測速照相共有1809處，密度是日本的307倍之多。（圖／民視新聞網）陳為民日前在臉書針對「台灣測速照相」議題表達自己的看法，他不滿表示，台灣測速照相跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高，痛批這樣的現象根本是「國恥」，根據統計，全台測速照相共有1809處，設置前三多縣市為新北市251處、台中市214處及屏東縣138處，另外，今年1月至10月，取締汽車超速前三名縣市分別為台北市30萬620件、桃園市23萬9973件、台中市21萬9515件。路口科技執法部分，以路口不停讓行人及闖紅燈為取締重點，據統計112年5月至12月共46萬5719件，113年1月至12月計84萬3999件，今年1月至10月計144萬8869件，總計275萬8587件。

內政部回應，將建立成效評估指標，以便調整或汰除不合理的執法點位。（圖／民視新聞網）

針對近日測速照相議題，內政部警政署研擬精進作為，將要求各警察機關，除持續分析轄內易肇事地點及路段外，並應優先會同交通主管機關就道路標誌、標線、號誌等交通工程面向採取改善措施，以交通工程改善作為降低交通事故之首要手段，若經評估交通工程手段仍無法有效降低事故風險時，才設置測速照相等科技執法設備，強化交通安全管理。內政部表示，未來將研擬測速照相設備的設置與調整標準，針對取締一般違規事項，增訂更具體的設置條件。同時，「也會建立成效評估指標，以便調整或汰除不合理的執法點位」，避免造成社會對執法產生不良觀感。

