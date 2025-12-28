全台20縣市後備旅將再回歸陸軍 後指部明年著眼「3大工作」

圖為總統賴清德本(12)月初視導宜蘭縣後備旅步三營教召期間，實施召員演練小部隊戰鬥之情形。(本報資料照，記者王藝菘攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近5年持續改革後備軍人教召、調整部隊架構，相關規劃也引發美方官員、學者關切，認為強化後備戰力的重要性不下於主戰部隊裝備更新。而今年初改隸全動署的全台縣市後備旅，將於明年元旦重由陸軍管轄；後指部副指揮官日前指出，在單位移編後，後指部將聚焦「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作，提升全社會防衛韌性。

國防部全民防衛動員署後備指揮部副指揮官馬少將前(26)日主持「後備部隊移編第11次管制會議」，他除肯定各級幹部今(2025)年支援各縣市後備旅移編任務的付出及貢獻，並期勉各單位未來在組織任務轉型中，聚焦省思「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作具體執行方向，以利緊急狀況時，亦能協助維持地方政府正常運作。

國防部今年2月宣布在全台18縣市編成後備旅，其中，台中、高雄兩地各有兩支後備旅，故部隊總數來到20支，隸屬全動署後備指揮部，不過，上述部隊的指揮權將在明(2026)年元旦移交給陸軍司令部，這已是軍方近5年以來，第三度將縣市後備旅移編。

而在本周一(23日)，全動署後備指揮部才舉辦「民國115年軍民整合訓練」示範觀摩，召集各地區及縣市後備指揮部重要幹部與會，期藉由專題簡報與意見交流，建立軍民合作訓練要項，強韌全民國防；示範期間由北區後備指揮部主導，藉此強化後備組織體系與地方政府鏈結，遂行「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大工作。

馬副指揮官指出，在縣市後備旅移編陸軍司令部後，縣市後備指揮部應將軍民整合訓練工作，結合聯戰任務行動要項，預想在緊急狀況時，執行任務訓練具體要項鏈結後備輔導組織，展現全社會防衛韌性的功能與重要性，協助地方政府維持正常運作，進而支援軍事行動，確保國人生命財產安全。

