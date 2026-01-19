全台20縣市營養午餐免費 教育部長：尊重地方權責

全國國中小164萬學童可以透過營養午餐，了解台灣在地食材，農業部透過獎勵金，鼓勵學校使用具產銷履歷、有機等3章1Q認證的國產農產品，從2016年前只佔不到10%，近年已超過98%。

不過，未來營養午餐由地方政府免費提供，會不會減少使用成本較高的3章1Q食材呢？教育部長鄭英耀表示，22縣市會維持。

民眾黨立委劉書彬提問，「可是你怎麼能夠保證，它能夠落實到章Q食材的適用？」

教育部長鄭英耀回應，「我們所理解，22地方縣市都已經把3章1Q這一個編列在年度的預算裡面 。」

教育部長鄭英耀上午到立院教文委員會報告，民眾黨立委劉書彬指出，6都餐費最高達70元，最低只有38元，憂心差距太大。鄭英耀部長表示，價格受物價指數、學校規模多種因素影響。國民黨立委萬美玲建議，學校午餐還是應該由中央統一來做。

國民黨立委萬美玲提出，「真的應該是中央做，而不是地方按照各縣市的財政狀況不同，有的可能吃得好一點，有的可能吃得差一點，經費有高有低。我覺得這樣是不對的 。」

鄭英耀回應，「我們一定會訂定一個標準，包含未來各地方縣市政府在推動營養午餐的許多檢核指標 。」

民進黨立委郭昱晴則說，「有可能會因為各個縣市，它們在排這個所謂的全面的免費營養午餐這件事情，去擠壓到其他的教育的經費，這是我們不樂見的。」

新北市長侯友宜也呼籲應由中央統一，鄭英耀表示，目前還是地方權責。至於前台北市長柯文哲批評，營養午餐免費政策是在騙選票，鄭英耀也表示，自己不認為在騙票，重申這是地方自治事項，教育部在乎的是營養午餐食的安全與衛生。