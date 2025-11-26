全台200萬人「B肝帶原」卻無症狀！1986年前出生「疫苗斷層世代」終身篩檢一次：肝癌其實能預防
肝病長年被視為臺灣「國病」。每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌而死亡的人數逾萬，其中B型肝炎是最主要的肝癌危險因子，目前推估全台約有200萬名帶原者。由於早期感染幾乎沒有症狀，不少民眾不知道自己受感染，也未定期追蹤、治療，等到出現不適往往已進展為肝硬化、甚至進一步演變成肝癌。
為加強防治，健保署宣布最快明年1月放寬B肝藥物給付規範；國健署也自今年8月起，推動擴大肝炎篩檢年齡政策，凡民國75年（含）以前出生至79 歲民眾（即39至79歲），皆可終身接受一次免費B、C肝炎篩檢，預估將有220萬人受惠。
肝癌每年新增破萬例，死亡率僅次於肺癌
據最新癌症登記資料，臺灣2022年共有10,433人確診肝癌，為十大癌症發生數第4名，亦為十大癌症死因第2名，平均每小時就有1.2人因肝癌死亡。
臺灣癌症基金會執行長張文震指出，慢性B肝是國人罹患肝癌最主要的原因之一，要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。
75年前出生「B肝疫苗斷層世代」是高風險族群
尤其臺灣自民國75年（1986年）起開始針對新生兒全面施打B肝疫苗，大幅降低年輕世代感染率；但1986年前出生者未接種疫苗，被視為「B肝疫苗斷層世代」，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。
肝病防治學術基金會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘提醒，除斷層世代外，以下族群也需特別留意，最好能主動接受篩檢：
●洗腎患者
●免疫功能低下者
●器官移植病人
●家人有B肝感染者
●接受血液製劑治療者
3原則防止「B肝→肝硬化→肝癌」
楊培銘指出，慢性B肝發作時，肝臟會反覆發炎與修復，形成纖維組織並逐漸導致肝硬化，最終提升肝癌風險，「B肝→肝硬化→肝癌」，這就是所謂的「肝癌三部曲」。
楊培銘強調，「肝癌可以預防」，呼籲B肝疫苗斷層世代及其他高風險族群，一定要記住B肝防治3原則：
●要知道：主動篩檢，確認帶原狀態。
●要追蹤：有肝硬化者每3個月檢查一次；無肝硬化者至少每6個月追蹤，切勿因為血中B肝表面抗原（HBsAg）轉變成陰性就停追。
●要治療：若評估需服藥，應遵從醫囑盡早治療
「B型肝炎一旦感染、變成慢性帶原，便無法完全根除！」
楊培銘舉例，一名帶原者60歲以前穩定定期追蹤，病情穩定，甚至未出現肝纖維化。他後來因表面抗原轉陰，就誤以為不用再追蹤；直到65歲時因「彎腰時感覺身體卡卡」就醫，檢查才發現肝腫瘤已經大到15公分，錯失早期治療時機。
臺灣B肝帶原者僅35%穩定追蹤
臺灣帶原者眾多，但追蹤率卻偏低。根據資料：
●已知帶原者中，只有35%規律追蹤；
●高達75%的B肝帶原者，在確診肝癌前從未接受過抗病毒治療。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院余明隆校長指出，「病毒狀態會變動，隨時存在著反覆發作的可能性！」因此高醫推動「B肝定期追蹤計畫」，若病人未定期回診，醫護會主動通知，有效提升追蹤率。
事實上，余明隆曾在外展篩檢 5000多名民眾時，一次即篩出6位肝癌患者，其中兩人與慢性B肝有關，「沒有任何症狀、也不知道自己帶原，但一發現時腫瘤已超過2公分。」
B肝無法根除，但可追求「功能性治癒」
目前B肝治療以口服抗病毒藥物為主，能有效抑制病毒複製，但尚無法完全清除病毒。全球治療目標正朝向「功能性治癒」邁進，指的是停藥後至少24週內，血液中測不到B肝表面抗原及HBV DNA。
若是達成功能性治癒，就可大幅避免惡化成肝硬化，同步降低未來肝癌風險，免疫功能也能提升，進而減少復發率。
國健署指出，截至2025年，全台已有超過750萬名45〜79歲民眾完成B、C肝炎篩檢，篩檢率達6成，呼籲全民共同來為自身或親友的健康把關：
1、請符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。
2、若檢驗結果顯示為B肝表面抗原或C肝抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。
3、日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。
