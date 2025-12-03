全台23間「關到剩1間」！網紅手搖「十盛奶茶店」爆倒閉潮 官方社群也消失

網紅手搖十盛飲料店快速倒閉。圖為桃園中正門市。翻攝自GoogleMaps



曾由網紅紀卜心及見習網美小吳共同打造、主打「熟成奶茶」的手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，在全盛時期曾快速展店、全台門市突破20家，如今卻因「乳源標示不清」風波重挫品牌形象，短短一年多時間便從爆紅走向大幅收縮。有網友指出，目前全台僅剩桃園中正店仍在營業，官方社群頁面也悄然關閉。

近期有網友在Threads發文指出，十盛門市已大幅減至僅剩桃園中正店仍在營業，官方臉書專頁也遭刪除，引發熱烈討論，不少網友感嘆加盟主遭遇池魚之殃，也有人分享門市拆除的照片，直言「原物料之爭後，全台十盛瞬間沒人」。

Google業面上則顯示，目前僅有台北士林店及桃園中正店顯示營業中，但品牌官網仍標示有6家門市。

十盛首店於2024年4月12日在台北市大安區通化街開幕，主打以日本北海道十勝乳源調製的「熟成奶茶」，加上兩位網紅創辦人帶動話題，品牌在短時間內迅速於全台展店23家，成為當時話題性最高的新興手搖品牌之一。

然而，2024年7月消基會點名十盛「乳源標示不清」，質疑門市及官網僅宣稱使用北海道牛乳，卻拒絕告知實際品牌與來源。風波持續延燒後，十盛發布聲明坦承，每杯飲品皆以北海道乳源搭配台灣鮮奶調和，且「熟成生乳內含奶精成分」，並非純鮮奶茶，讓部分鮮奶茶愛好者不滿，引爆退粉及抵制潮。

雖然十盛一開始否認指控，但在輿論壓力下最終發出道歉聲明，見習網美小吳也拍片致歉，品牌並祭出買一送一、推出新品冰淇淋等挽回措施；然而卻沒能徹底救回消費者信心，門市自下半年起陸續關閉，品牌總部今年5月回應表示，部分加盟主因自身營運規畫選擇退場，總部將提供協助並強調會持續把關產品品質。

