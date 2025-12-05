全台235萬人受影響！熟女罹「肌腱炎」連半夜翻身都會痛醒

記者簡浩正／台北報導

長庚醫院今發表以人工智慧精準預測體外震波治療肩鈣化性肌腱炎療效研究。（圖／記者簡浩正攝影）

48歲的王小姐擔任貿易公司行政主管。4個月前開始覺得右肩不適，穿脫衣服感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒。先到地方診所求醫，經Ｘ光與超音波檢查後診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。在3個月的藥物與復健治療後，症狀時好時壞，仍未見顯著改善。後至醫院骨科部求診，醫師評估後透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。

高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅表示，「肩鈣化性肌腱炎」是造成肩部疼痛的常見病症。根據國外研究，盛行率約為2.5%至10%，若以台灣人口估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。

他說，此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。雖然體外震波(ESWT)治療已被證實能有效改善此病症症狀，但臨床治療滿意度仍僅約6至7成。

周文毅提醒民眾，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療。（圖／記者簡浩正攝影）

為提升治療精準度與預測準確性，周文毅率領研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測體外震波(ESWT)療效與負向預後因素的AI模型，開啟「智慧化精準醫療」新里程碑。這項研究分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數。研究團隊比較多層感知機、朴素貝葉斯、序列最小優化、邏輯回歸與J48決策樹等機器學習演算法，並使用eXtreme Gradient Boosting（XGBoost）模型預測治療後疼痛與功能改善。

這項研究成果為全球首篇以人工智慧預測體外震波(ESWT)治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，並分別刊登於2024年國際期刊《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》（骨科排名前29%）及2025年《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》（骨科排名前20%）。周文毅提醒民眾，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質。

