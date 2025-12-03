全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病

記者簡浩正／新北報導

65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫判斷符資格申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源表示，異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層，其中四分之一於成年後才發病。患病兒童與成人出現反覆性濕疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。根據統計，台灣盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。

他說，異膚炎雖不致命，卻常被忽視而延誤治療。由於異膚炎與免疫失衡相關，病人容易有過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等合併症；長期反覆發炎與搔抓不僅影響外觀、社交、睡眠、工作表現與學習專注力，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症，提醒民眾無論症狀輕重都應及早就醫。

在治療上，廖澤源說分輕中重，輕度多以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主，同時減少過敏原接觸、規律作息與加強皮膚保濕，大多可良好控制。若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，則可依醫師評估合併口服藥物或照光治療。中重度病人經先後口服兩種以上傳統免疫抑制劑與照光治療一段時間仍控制不良，且病灶已嚴重到影響日常生活，可在專業評估下使用標靶藥物治療。

廖澤源提醒，異膚炎屬慢性疾病，除了配合治療外，日常保養同樣重要。建議洗澡以溫水為宜、避免過度搓洗。冬季應格外加強保濕，減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。若長期出現搔癢難耐的皮疹，應儘早就醫，讓病情獲得穩定控制、恢復生活品質。

