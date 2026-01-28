三立新聞網 setn.com

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能 他曝光關鍵

三立新聞網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供、三立新聞網）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供、三立新聞網）

霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，選擇「蔬食飲食」作為身體後盾，引爆臺灣320萬素食人口驚喜。整型外科名醫潘致皓醫師表示，霍諾德「把身體用到極限、還要保持冷靜」，這是植物性飲食的功勞。蔬食可以讓身體恢復得更快、表現更強、更強。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

霍諾德（Alex Honnold) 徒手登頂極限 冷靜更勝蠻力
潘致皓醫師表示，霍諾德這次徒手登頂台北101，不只是力量的展現，而是「把身體用到極限，還必須保持高度冷靜」的等級。攀岩從來不是只靠肌肉，而是結合力量、耐力、爆發力與神經控制的極限運動。

霍諾德選擇植物性飲食 5 大關鍵優點：
1.加速恢復：豐富抗氧化物與植化素能降低發炎，緩解痠痛並縮短修復期。

2.優化體態：高纖與飽足感有助控制體脂，提升關鍵的「相對力量」。

3.穩定血糖：全穀豆類供能平穩，避免能量崩盤，提升專注度與精準度。

4.腸胃舒適：原型食物較少造成腸胃負擔，減少訓練或比賽時的不適感。

5.熱量警示：務必確保總熱量攝取充足，避免因吃太乾淨導致能量不足與受傷。

廣告

潘致皓醫師分析：霍諾德選吃素，身體回饋更快。
潘致皓醫師分析，植物性飲食對高強度運動者，最有感的不是「變瘦」，而是恢復速度與穩定度。對攀岩選手來說，前臂、手指肌腱與肩胛穩定肌群長時間反覆使用，若飲食中有足夠的纖維、抗氧化物與植化素，有助降低運動後的發炎與氧化壓力。不少選手的實際感受是：隔天比較不卡、不酸，也不會影響下一次訓練。

此外，攀岩非常重視「相對力量」，也就是體重與力量的比例。植物性飲食在熱量密度低、飽足感高的特性下，有助維持精實體態，讓力量用在刀口上。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

潘致皓醫師分析：植物性飲食有助血糖穩定專注 腸胃也不會拖累身體
潘致皓醫師解釋，攀岩不只是體力活，更是神經與專注力的考驗。餐點若以全穀、豆類與蔬菜為主，血糖波動較小，能量輸出較穩定，不容易出現「突然沒力」或「腦袋當機」。

不少高強度運動者一緊張就腸胃出狀況，而少油、少加工的全食物型植物性飲食，對腸胃相對友善，臨場狀態也更穩。但他也提醒一個關鍵盲點：吃得太乾淨，卻吃不夠。攀岩是高消耗運動，熱量不足會直接反映在恢復慢、力量下滑，甚至受傷風險上升。

潘致皓醫師：植物性飲食有助靠身體整個系統撐住高強度壓力。
潘致皓醫師強調，高強度運動不是靠意志力硬撐，而是靠一套穩定的飲食與生活系統。許多人卡關的不是訓練，而是「碳水吃太少」，一旦身體「底盤」沒補上，耐力、睡眠、情緒與專注力都會跟著出問題。

蛋白質當然重要，但更重要的是「平均、穩定」。豆腐、豆漿、毛豆、扁豆、鷹嘴豆，都是很好的植物性蛋白來源，每一餐都要吃得到，運動後也要記得補。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

潘致皓醫師：真正把人拉開差距的，是睡眠
潘致皓醫師說，睡不好，反應慢、動作不準，對高風險運動者來說，不只是表現問題，更是安全問題。

潘致皓醫師：一般人怎麼開始植物性飲食？穩定比極端更重要
潘致皓醫師表示，對一般人來說，植物性飲食不必一步到位。建議，可以先從一週 2～4 餐開始，觀察精神、腸胃、睡眠與恢復狀況，讓身體慢慢適應。

原則簡單就好：
半盤蔬菜，四分之一全穀或根莖類，四分之一豆類蛋白，再補一點好油。不用算到精準，但營養結構通常不會差太多。

3個植物性飲食常見地雷要注意：
1.只吃澱粉容易更累。
2.加工素食不要天天吃。
3若有貧血、甲狀腺問題、懷孕或成長期，應先評估再調整。

潘致皓醫師：吃不吃肉，從來不是比誰更自律
潘致皓醫師強調：吃不吃肉從來不是比誰更自律，而是你有沒有把【飲食、訓練、睡眠】，放在同一個系統裡，長期一起做。能做到穩定、能做到持續，身體自然就會回饋你。霍諾德用行動證明，吃素不是退讓，而是一種讓身體「走得更遠、撐得更久」的選擇。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／潘致皓醫師提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／潘致皓醫師提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自NetfliX）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自NetfliX）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

▼【霍諾德攀登台北101直播】Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix（影片來自YouTube－Netflix頻道，若遭移除請見諒）

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

更多三立新聞網報導
霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜 他一句話讚爆：溫柔有力的力量
霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相
震撼！霍諾德徒手獨攀101吐心聲：這條路「沒人支持」，只有我為愛而行
霍諾德登台北101成功！他拍到霍諾德與中華民國國旗同框 淚流滿面

其他人也在看

鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚　Toyz變身台灣女婿驚奇重生

鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚　Toyz變身台灣女婿驚奇重生

香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前63則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦

從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦

女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好

女人我最大 ・ 1 小時前3則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報

「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報

根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前21則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺　拿「2事舉例」轟：亂搞一場

霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺　拿「2事舉例」轟：亂搞一場

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前91則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」　分局百字文回應了

學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」　分局百字文回應了

罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前482則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」　恐探10度以下

急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」　恐探10度以下

要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...

FTNN新聞網 ・ 1 天前8則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆　蔣萬安回敬1句話記者也笑了

卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆　蔣萬安回敬1句話記者也笑了

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。

鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前184則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元　AI資料中心電力需求引爆

目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元　AI資料中心電力需求引爆

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...

FTNN新聞網 ・ 12 小時前2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛

Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛

陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾

女人我最大 ・ 1 天前8則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」　央行上午10點揭曉

新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」　央行上午10點揭曉

中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前170則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光　楊瓊瓔宣布「重大立場」了

藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光　楊瓊瓔宣布「重大立場」了

國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。

中天新聞網 ・ 22 小時前153則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風　美軍都不敢打

張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風　美軍都不敢打

中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前78則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復

Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前2則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光　難怪績效這麼猛

台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光　難怪績效這麼猛

台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議

霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？

陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？

體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。

FTV Sports ・ 1 天前5則留言
WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手

WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手

曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以

台視新聞網 ・ 21 小時前33則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費　免費仔哭了

YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費　免費仔哭了

不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前發表留言