全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能 他曝光關鍵
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，選擇「蔬食飲食」作為身體後盾，引爆臺灣320萬素食人口驚喜。整型外科名醫潘致皓醫師表示，霍諾德「把身體用到極限、還要保持冷靜」，這是植物性飲食的功勞。蔬食可以讓身體恢復得更快、表現更強、更強。
霍諾德（Alex Honnold) 徒手登頂極限 冷靜更勝蠻力
潘致皓醫師表示，霍諾德這次徒手登頂台北101，不只是力量的展現，而是「把身體用到極限，還必須保持高度冷靜」的等級。攀岩從來不是只靠肌肉，而是結合力量、耐力、爆發力與神經控制的極限運動。
霍諾德選擇植物性飲食 5 大關鍵優點：
1.加速恢復：豐富抗氧化物與植化素能降低發炎，緩解痠痛並縮短修復期。
2.優化體態：高纖與飽足感有助控制體脂，提升關鍵的「相對力量」。
3.穩定血糖：全穀豆類供能平穩，避免能量崩盤，提升專注度與精準度。
4.腸胃舒適：原型食物較少造成腸胃負擔，減少訓練或比賽時的不適感。
5.熱量警示：務必確保總熱量攝取充足，避免因吃太乾淨導致能量不足與受傷。
潘致皓醫師分析：霍諾德選吃素，身體回饋更快。
潘致皓醫師分析，植物性飲食對高強度運動者，最有感的不是「變瘦」，而是恢復速度與穩定度。對攀岩選手來說，前臂、手指肌腱與肩胛穩定肌群長時間反覆使用，若飲食中有足夠的纖維、抗氧化物與植化素，有助降低運動後的發炎與氧化壓力。不少選手的實際感受是：隔天比較不卡、不酸，也不會影響下一次訓練。
此外，攀岩非常重視「相對力量」，也就是體重與力量的比例。植物性飲食在熱量密度低、飽足感高的特性下，有助維持精實體態，讓力量用在刀口上。
潘致皓醫師分析：植物性飲食有助血糖穩定專注 腸胃也不會拖累身體
潘致皓醫師解釋，攀岩不只是體力活，更是神經與專注力的考驗。餐點若以全穀、豆類與蔬菜為主，血糖波動較小，能量輸出較穩定，不容易出現「突然沒力」或「腦袋當機」。
不少高強度運動者一緊張就腸胃出狀況，而少油、少加工的全食物型植物性飲食，對腸胃相對友善，臨場狀態也更穩。但他也提醒一個關鍵盲點：吃得太乾淨，卻吃不夠。攀岩是高消耗運動，熱量不足會直接反映在恢復慢、力量下滑，甚至受傷風險上升。
潘致皓醫師：植物性飲食有助靠身體整個系統撐住高強度壓力。
潘致皓醫師強調，高強度運動不是靠意志力硬撐，而是靠一套穩定的飲食與生活系統。許多人卡關的不是訓練，而是「碳水吃太少」，一旦身體「底盤」沒補上，耐力、睡眠、情緒與專注力都會跟著出問題。
蛋白質當然重要，但更重要的是「平均、穩定」。豆腐、豆漿、毛豆、扁豆、鷹嘴豆，都是很好的植物性蛋白來源，每一餐都要吃得到，運動後也要記得補。
潘致皓醫師：真正把人拉開差距的，是睡眠
潘致皓醫師說，睡不好，反應慢、動作不準，對高風險運動者來說，不只是表現問題，更是安全問題。
潘致皓醫師：一般人怎麼開始植物性飲食？穩定比極端更重要
潘致皓醫師表示，對一般人來說，植物性飲食不必一步到位。建議，可以先從一週 2～4 餐開始，觀察精神、腸胃、睡眠與恢復狀況，讓身體慢慢適應。
原則簡單就好：
半盤蔬菜，四分之一全穀或根莖類，四分之一豆類蛋白，再補一點好油。不用算到精準，但營養結構通常不會差太多。
3個植物性飲食常見地雷要注意：
1.只吃澱粉容易更累。
2.加工素食不要天天吃。
3若有貧血、甲狀腺問題、懷孕或成長期，應先評估再調整。
潘致皓醫師：吃不吃肉，從來不是比誰更自律
潘致皓醫師強調：吃不吃肉從來不是比誰更自律，而是你有沒有把【飲食、訓練、睡眠】，放在同一個系統裡，長期一起做。能做到穩定、能做到持續，身體自然就會回饋你。霍諾德用行動證明，吃素不是退讓，而是一種讓身體「走得更遠、撐得更久」的選擇。
▼【霍諾德攀登台北101直播】Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix（影片來自YouTube－Netflix頻道，若遭移除請見諒）
更多三立新聞網報導
霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜 他一句話讚爆：溫柔有力的力量
霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相
震撼！霍諾德徒手獨攀101吐心聲：這條路「沒人支持」，只有我為愛而行
霍諾德登台北101成功！他拍到霍諾德與中華民國國旗同框 淚流滿面
其他人也在看
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 63則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 91則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 482則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 184則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 170則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 153則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 78則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手
曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 33則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言