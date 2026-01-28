全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能 他曝光關鍵

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，選擇「蔬食飲食」作為身體後盾，引爆臺灣320萬素食人口驚喜。整型外科名醫潘致皓醫師表示，霍諾德「把身體用到極限、還要保持冷靜」，這是植物性飲食的功勞。蔬食可以讓身體恢復得更快、表現更強、更強。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

霍諾德（Alex Honnold) 徒手登頂極限 冷靜更勝蠻力

潘致皓醫師表示，霍諾德這次徒手登頂台北101，不只是力量的展現，而是「把身體用到極限，還必須保持高度冷靜」的等級。攀岩從來不是只靠肌肉，而是結合力量、耐力、爆發力與神經控制的極限運動。



霍諾德選擇植物性飲食 5 大關鍵優點：

1.加速恢復：豐富抗氧化物與植化素能降低發炎，緩解痠痛並縮短修復期。



2.優化體態：高纖與飽足感有助控制體脂，提升關鍵的「相對力量」。



3.穩定血糖：全穀豆類供能平穩，避免能量崩盤，提升專注度與精準度。



4.腸胃舒適：原型食物較少造成腸胃負擔，減少訓練或比賽時的不適感。



5.熱量警示：務必確保總熱量攝取充足，避免因吃太乾淨導致能量不足與受傷。

廣告 廣告

潘致皓醫師分析：霍諾德選吃素，身體回饋更快。

潘致皓醫師分析，植物性飲食對高強度運動者，最有感的不是「變瘦」，而是恢復速度與穩定度。對攀岩選手來說，前臂、手指肌腱與肩胛穩定肌群長時間反覆使用，若飲食中有足夠的纖維、抗氧化物與植化素，有助降低運動後的發炎與氧化壓力。不少選手的實際感受是：隔天比較不卡、不酸，也不會影響下一次訓練。



此外，攀岩非常重視「相對力量」，也就是體重與力量的比例。植物性飲食在熱量密度低、飽足感高的特性下，有助維持精實體態，讓力量用在刀口上。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

潘致皓醫師分析：植物性飲食有助血糖穩定專注 腸胃也不會拖累身體

潘致皓醫師解釋，攀岩不只是體力活，更是神經與專注力的考驗。餐點若以全穀、豆類與蔬菜為主，血糖波動較小，能量輸出較穩定，不容易出現「突然沒力」或「腦袋當機」。



不少高強度運動者一緊張就腸胃出狀況，而少油、少加工的全食物型植物性飲食，對腸胃相對友善，臨場狀態也更穩。但他也提醒一個關鍵盲點：吃得太乾淨，卻吃不夠。攀岩是高消耗運動，熱量不足會直接反映在恢復慢、力量下滑，甚至受傷風險上升。

潘致皓醫師：植物性飲食有助靠身體整個系統撐住高強度壓力。

潘致皓醫師強調，高強度運動不是靠意志力硬撐，而是靠一套穩定的飲食與生活系統。許多人卡關的不是訓練，而是「碳水吃太少」，一旦身體「底盤」沒補上，耐力、睡眠、情緒與專注力都會跟著出問題。



蛋白質當然重要，但更重要的是「平均、穩定」。豆腐、豆漿、毛豆、扁豆、鷹嘴豆，都是很好的植物性蛋白來源，每一餐都要吃得到，運動後也要記得補。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

潘致皓醫師：真正把人拉開差距的，是睡眠

潘致皓醫師說，睡不好，反應慢、動作不準，對高風險運動者來說，不只是表現問題，更是安全問題。

潘致皓醫師：一般人怎麼開始植物性飲食？穩定比極端更重要

潘致皓醫師表示，對一般人來說，植物性飲食不必一步到位。建議，可以先從一週 2～4 餐開始，觀察精神、腸胃、睡眠與恢復狀況，讓身體慢慢適應。



原則簡單就好：

半盤蔬菜，四分之一全穀或根莖類，四分之一豆類蛋白，再補一點好油。不用算到精準，但營養結構通常不會差太多。



3個植物性飲食常見地雷要注意：

1.只吃澱粉容易更累。

2.加工素食不要天天吃。

3若有貧血、甲狀腺問題、懷孕或成長期，應先評估再調整。

潘致皓醫師：吃不吃肉，從來不是比誰更自律

潘致皓醫師強調：吃不吃肉從來不是比誰更自律，而是你有沒有把【飲食、訓練、睡眠】，放在同一個系統裡，長期一起做。能做到穩定、能做到持續，身體自然就會回饋你。霍諾德用行動證明，吃素不是退讓，而是一種讓身體「走得更遠、撐得更久」的選擇。

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／潘致皓醫師提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自NetfliX）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能，整型外科名醫潘致皓醫師曝光霍諾德 Alex honnold 選擇植物性飲食重大關鍵。（圖／NetfliX提供）

▼【霍諾德攀登台北101直播】Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix（影片來自YouTube－Netflix頻道，若遭移除請見諒）

更多三立新聞網報導

霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜 他一句話讚爆：溫柔有力的力量

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相

震撼！霍諾德徒手獨攀101吐心聲：這條路「沒人支持」，只有我為愛而行

霍諾德登台北101成功！他拍到霍諾德與中華民國國旗同框 淚流滿面

