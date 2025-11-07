全台360萬人嚴重落髮！2飲品喝多恐影響毛囊

生活中心／翁莉婷報導



現代工作生活忙碌、壓力大，因男女身體構造不同，根據衛福部統計年齡25至65歲成人約有360萬人面臨嚴重落髮問題，而這樣的現象也有「年輕化」趨勢。食安專家韋恩在臉書分享1則貼文，深入分析個人飲食習慣和掉髮之間的關聯性。





近日，有國外研究報告發現「飲食」與「脫髮（禿頭）」之間的相關性。（示意圖／翻攝自pexels）





食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，《Nutrition and Health》營養與健康最新期刊中，研究團隊系統性整合17篇研究並納入超過61000名參與者資料，發現飲食與脫髮（禿頭）之間的關聯，攝取太多含糖飲料（每週超過3500毫升）掉髮風險顯著增加，尤其男性族群。多項研究顯示酒精攝取與掉髮、頭髮提前去色明顯相關。雖然目前尚未確立直接因果關係，但學者推測「過量飲酒」可能阻礙維生素與礦物質吸收（如鋅、鐵與維他命B群）、干擾睡眠與肝臟代謝，間接影響毛囊健康，而酒精也會引發慢性發炎，這些長時間都會反應在頭髮上。

現代人喝「2飲品」攝取過量加速掉髮…專家列「3大重點」：有助毛囊代謝！

攝取含糖飲料、酒精和蛋白質不足等情況可能造成脫髮。（示意圖／翻攝自pexels）





除了避免糖與酒精，早期臨床試驗也發現「蛋白質不足」會讓頭髮變細、失去色澤，缺乏維他命D和鐵都可能干擾毛囊生長週期，使頭髮提早進入休止期。然而，攝取十字花科蔬菜、大豆製品脫髮情況較少，這些食物有助維持毛囊代謝與荷爾蒙平衡。因此專家建議注意以下「3點」：

1維持足夠的維他命D與鐵攝取。

2避免過量糖與酒精。

3確保蛋白質充足，搭配植物性飲食。



《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

