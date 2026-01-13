全台38萬人失智！常說「然後」竟是警訊 醫揭5大異常跡象

【緯來新聞網】台灣邁入超高齡社會，失智人口持續增加，目前約有38萬人，其中阿茲海默症患者更是超過10萬。重症科醫師黃軒提醒，大腦退化最早會影響語言功能，若發現家中長輩說話出現詞窮，而且會不斷說「然後」2字，內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。

黃軒曾在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，有沒有失智，從說話方式就可以知道。根據資料，在台灣阿茲海默症患者人數已超過10萬，且有持續增長的趨勢，由於早期症狀不明顯，許多患者確診時多半已進入中期，錯過最佳的干預時機。



研究發現，大腦退化最早會影響語言功能，透過觀察日常對話模式，能提早發現異常跡象。若發現長輩出現5種語言異常，可能就是一種警訊。



1.詞窮現象：用模糊詞取代具體名稱

當患者無法想起「雨傘」，會說：「那個…下雨用的東西」。研究顯示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40。

●測試：請家人描述「眼鏡」，若需超過5秒或用替代詞，建議就醫檢查。



2.分類錯亂：混淆物品基本屬性

有人可能把「智慧型手機」稱為「小電視」，或把「辣椒」歸類為水果，把「蘋果」說成「橘子」，或把「桌子」叫成「椅子」，這就是說源於語意網絡斷裂，患者難以區分概念邊界。

●測試：可以準備10張動物及家具圖片，若錯誤率超過30需注意。



3.敘事簡化：失去細節描述能力

健康者描述做菜會說：「先熱鍋倒油，爆香蒜末後下青菜快炒」，患者則重複：「把菜放進鍋子…然後炒一炒」，額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞「然後、後來」頻率比常人高3倍。

●測試：可以錄下3分鐘日常對話，若每句話少於7個字且缺乏形容詞，可能是警訊。



4.逃避指令：無法說明操作步驟

被問到「如何使用微波爐」時，患者會轉移話題：「現在的機器太複雜了！」這反映執行功能障礙，大腦無法規劃多步驟任務。臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。

●測試：請家人講解「泡咖啡」流程，若跳過關鍵步驟（如按壓濾杯），應提高警覺。



5.專業詞彙流失：特定領域能力衰退

原擅長烹飪者，說不出「汆燙」，改用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語。這屬於語意型失智症特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失他自己專業上特定知識庫的專業術語。



●測試：詢問職業相關詞彙，教師需說出「教案」、廚師需解釋「勾芡」，若出現困難應就診。



黃軒提醒，語言異常需持續「6個月以上」才具臨床意義，「單次失誤」可能是正常老化。如果還是年輕狀態，先問問自己是不是太焦慮、慌張、常用的口頭禪或心理狀態，沒有老人的老化現象，也就比較沒有失智的可能，不要擔心。然而，若發現家人符合多項徵兆持續好幾個月以上，建議至神經內科接受全套認知評估。

