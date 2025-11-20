全台4陸配里長仍未解職 內政部：地方政府怠惰已函送監院

花蓮縣學田村前村長鄧萬華遭富里鄉公所解職後，向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，內政部今天舉行記者會說明。（王千豪攝）

內政部依《國籍法》第20條要求全國5名陸配村里長放棄中華人民共和國國籍，否則解職，但目前僅花蓮縣富里鄉公所解職學田村前村長鄧萬華，其餘位於新北市、台北市、桃園市的4名里長至今並未被解職，內政部今（20）天表示，地方公所怠於辦理解職，且直轄市政府也沒有盡到指揮責任，今年5月14日函送監察院查處。

鄧萬華遭富里鄉公所解職後，向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，內政部今天舉行記者會說明。內政部戶政司司長陳永智表示，國籍法第20條禁止具有雙重國籍的國人擔任公職，目的在基於公職人員跟國家處於特別緊密的忠誠跟信任關係，從制度上要排除發生忠誠義務衝突的情形，它是針對全體國人的一致規範，所以國人擔任公職，若具有中華民國國籍以外的國籍都應該放棄。

陳永智指出，行政院有訴願前例，依訴願決定書理由，原陸籍人士取得我國國民身分後擔任公職，倘就職時人具中華人民共和國國籍，且未於就職之日起一年內提出喪失該國國籍的證明，將同時負有向我國及中共效忠的義務，會有忠誠義務衝突。此外，目前並未設有得以切結書來替代的規定。

陳永智強調，民國112年5月24日行政院有函示，指中國大陸人民不具我國國籍，非屬我國國民，所以在取得台灣人民身分之後，既然已經轉換成我國國民，其擔任公職就應該要遵守國籍法規定。再者，兩岸人民關係條例第一條明定，本條例未規定著適用其他有關法令規定，原陸籍人士取得我國國民身分之後，依兩岸人民關係條例第21條規定，登記參選公職需要在台設籍滿10年；另依照國籍法規定，在選舉後就職前必須跟一般國人相同，須符合禁止具有雙重國籍者擔任我國公職的規定。

民政司副司長簡鈺珒提到，自從內政部知道有5位村里長原先具有中國籍，內政部從113年11月29日起已多次發函促請地方政府跟公所依國籍法規定辦理，地方在處理時確實有一些疑議，並來函詢問內政部意見，內政部都有函復，且多次強調應照國籍法規定處理。簡並重申，不管是公所、或是地方政府都要依法行政，並依國籍法主管機關內政部解釋辦理相關規定，地方政府並沒有自行裁量的空間。

簡鈺珒說，113年11月29日開始，內政部已經跟地方政府表明，村里長一旦有雙重國籍的，就應依按國籍法規定，就職後一年內要喪失原國籍並取得證明文件，但經內政部多次催促，地方公所仍怠於執行解除這幾位村里長的公職身分，再加上直轄市政府也沒有盡到指揮、監督職責，內政部依法已於今年5月14日依法將相關公所、直轄市政府函送監察院查處。

內政部補充，這4位陸配村里長所在地為花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、臺北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所。

