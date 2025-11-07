全台5成廚餘改焚燒 彭啟明警示：再拖恐釀處理危機

環境部長彭啟明7日受訪時表示，會盡速啟動聯合稽查、安裝即時監測系統、農業部修正《飼料管理法》子法，希望越快越好，否則廚餘處理恐有問題。（林良齊攝）

據統計，每天全台灣約產生2100噸廚餘，由於非洲豬瘟疫情等，農業部尚未恢復廚餘養豬，目前每天至少有數百噸廚餘需要進到焚化爐處理，環境部長彭啟明7日受訪時表示，會盡速啟動聯合稽查、安裝即時監測系統、農業部修正《飼料管理法》子法，希望越快越好，否則廚餘處理恐有問題。

據統計，2024 年全國家戶廚餘回收量約 50.5 萬噸，其中飼料化（如養豬）約占 42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約占 45.8％、能源化約占 9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占 1.9％，而事業廚餘則有20萬餘噸、多數餵豬。

但農業部宣布廚餘禁養豬，彭啟明表示，目前廚餘大概有5成焚燒處理，但部分縣市廚餘處理量已占其焚燒量上看10％，短期而言將在下周與農業部、地方政府展開聯合稽查，預估於1個半內要求要使用廚餘養豬的案場加裝即時監測設備，即時監測設備數據將提供農業部、環境部、地方政府及養豬場，農業部也將修正《飼料管理法》子法加嚴管理，希望越快越好，否則廚餘處理恐有問題。

彭啟明說，由於各界共識仍是要禁止廚餘養豬，地方政府也會加大堆肥、生質能、黑水虻等量能，預估要1年至2年的時間完成。

