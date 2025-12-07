全台554萬戶逾30年民宅 國震中心升級耐震網評估風險

國家地震工程研究中心的廠房內，設有一區專門測試鋼筋混凝土結構，以高壓千斤頂來量測結構耐震係數。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北專題報導〕台灣多地震，但全台逾30年老舊民宅約554萬多宅，受限早期建築規範，國家地震工程研究中心盼全面檢討，中心過去協助學校、橋樑等公有建物耐震補強具成效，也推出「街屋耐震資訊網」讓5層以下的街屋(透天厝)查詢耐震風險，明年更將升級推「公寓大廈」版本，讓更多人了解自宅安全性。

國研院國震中心主任歐昱辰表示，中心多年來協助國家耐震發展，已整理出全台各地建物橋樑的「地震力」數據，如盆地效應、震源放大、土質軟硬等影響，「知道力量多大，接下來就要對抗(耐震)！」藉地震力研發各種耐震技術，並撰寫全國建築、混凝土、鋼骨鋼筋等結構或耐震規範入法，供第一線執行。

921大地震之後，全台逾10萬棟房屋嚴重受損，建物耐震及補強議題躍上檯面，歐昱辰指出，政府啟動公有建築及橋樑耐震補強，國震中心10多年來協助補強上萬棟學校，公共空間目前多沒問題，但2016年台南維冠大樓倒塌導致上百人死亡，讓全台約554萬多戶的老舊民宅也急需檢討耐震度。

為此，國震中心從2020年起成立私有建築弱層補強專案辦公室，由內政部國土署協助，優先針對危險的大樓公寓等集合式住宅強化，截至目前已協助171棟建物耐震補強。

國震中心還推出「街屋耐震資訊網」，針對5層以下的街屋(透天厝)，透過地震力、屋齡、法規等資料來評估；歐昱辰表示，民眾只要輸入地址等資料，就可得到耐震評估是否有疑慮，繼而考慮補強，明年將推出針對公寓大廈的耐震資訊網，讓更多人了解自家建物的安全性。

不過，歐昱辰坦言，私有住宅面臨產權複雜，以及耐震補強需額外付出一筆費用，住戶多無意願；但也有補強後度過強震的好案例，如花蓮0403地震，天王星飯店旁的一棟旅館因有提前補強，撐過強震沒倒，屋主後來還想多裝幾根BRB(挫屈束制支撐)來持續加強。

國震中心也評估，住宅耐震評估的費用、時間會因建築規模與複雜度而異，初評費用每棟多落在數萬元，若建物複雜，每棟費用可能達數十萬元，時間需數週至數月，政府有補助評估費。

至於耐震補強工程，設計階段耗時，須就補強方案、空間變動、工法、預算等與住戶溝通，往往耗時數個月，確定方案後，平均約3到6個月完工，補強費用則差異較大，與結構、戶數、工法、危險程度等皆有關係，以目前完工案例來看，多數民眾在扣除政府補助後，平均每戶還須自付約數萬到20萬元不等。

國家地震工程研究中心內有巨大廠房，專門用來測試各式梁柱、牆面、鋼骨乃至鋼筋混凝土結構等耐震係數。(記者吳柏軒攝)

