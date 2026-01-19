全台6縣市今起大停水！台中停10小時最久 影響範圍一次看

根據台灣自來水公司最新公告，今天1月19日起，全台共有6個縣市部分區域將實施計畫性停水作業。受影響地區包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣及高雄市，停水時間從5小時至10小時不等。

新北市樹林區將於19日上午9時至下午5時停水8小時，停水範圍為中華路1-1號至1-8號，主要配合捷運永遷工程進行。

桃園市中壢區預計於19日晚間11時至20日凌晨4時停水5小時，影響自強里、莊敬里等地區，包括富國街、富強街、強國路、榮民路等多條街道，此次停水係為辦理強國分區管網封閉調查。

台中市停水影響範圍最廣，時間也最長。神岡區與豐原區將從19日上午8時30分停水至下午6時30分，長達10小時。神岡區受影響街道包括五權路、東洲路、豐原大道七段及八段等；豐原區則涵蓋三豐路一段及二段、豐原大道六段及七段、豐工路等多處，停水原因為豐原區三豐路管線汰換工程。

雲林縣虎尾鎮將於19日上午10時至下午5時停水7小時，影響惠來里及縱貫公路一帶，配合虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線連接作業。

嘉義縣有兩個地區實施停水。大林鎮於19日上午8時至下午5時停水9小時，影響中林路、民族路、民權路等13條街道；溪口鄉則於上午9時至下午5時停水8小時，影響成功路、新生街及溪民路。

高雄市同樣有兩處停水區域。大寮區將於19日上午8時30分至下午5時停水8小時30分，影響光明路三段、琉球路、黃厝路等15條街道；旗津區則於上午9時至下午5時停水8小時，影響旗津二路、旗津三路及旗港路。

台灣自來水公司特別提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水作業，避免集中於停水前大量儲水，導致管線末端用戶無水可用。停水期間務必關閉抽水機電源並慎防火警。建築物自來水進水口低於地面的用戶，應將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染情形。

恢復供水時，建議將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。管線末端或高地區用戶可能因水壓較低而延遲供水。若恢復供水後仍有缺水情況，可通知自來水公司派員處理。民眾如需查詢臨時供水站位置等相關資訊，可至台灣自來水公司官網查詢。

