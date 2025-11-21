全台65歲以上長者達19.9% 石崇良：明年起積極推動獨老服務

截至今年10月底，全台65歲以上長者共465萬人，已達全人口比例19.9%，其中約有70萬名是獨居長者。衛福部長石崇良今天(21日)表示，衛福部明年起將啟動全台獨老普查，並積極推動獨老服務，希望建構「健康老化、活躍老化、在地老化」的安心環境。

為讓獨居長者走出孤獨、重新與社會連結，老人福利推動聯盟串聯全台社區夥伴，推動「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫，至今已邁入第四年。老盟21日上午舉辦研討會暨成果分享交流會，邀政府代表、各領域學者與具實務經驗的全國社區夥伴，交流在地作法；今年更首次舉辦「爺奶機智生活」徵選與頒獎典禮，表揚全台社區的創新實踐成果，並將獲獎案例收錄手冊，提供未來進行獨老拜訪的志工運用。

老盟秘書長張淑卿表示，根據統計，接受「孤獨處方箋」陪伴的長者中，超過6成並非政府列冊個案，顯示社區主動發掘與介入的重要性。該計畫鼓勵仍有能力的長者成為「幸福好朋友」，藉由「老老照顧」，將獨老帶出家門，或把資源帶進家裡，形成互助生活圈。今年也特別將「科技陪伴」概念帶入社區，鼓勵運用手機、平板等數位工具，縮小高齡者的數位落差。

衛福部推動的社安網2.0將於明年上路，其中一大重點是獨居長輩關懷。社安網2.0計畫結合立法院通過的社會韌性條例特別預算，編列2年新台幣62億元經費，將與內政部共同盤點國內獨居長者的狀況。

衛福部長石崇良出席研討會時表示，根據地方初步盤點，全台約有70萬名獨老，其中除了獨自居住的長輩，也包含配偶同住的「兩兩獨老」，待完成普查後，將根據其長者的健康情況與需求，結合地方政府提供各項服務。他說：『(原音)那麼有需求的，會按照他的需要，有的是關懷訪視，有的是送餐服務，甚至有些比較虛弱者或者是自力、能力比較差的，還會有緊急救援裝置的補助，來提供萬一有發生臨時的狀況的情況，可以及時的得到救援，所以這個是後兩年我們要積極展開的獨老服務。』

石崇良致詞時表示，截至今年10月底，全台65歲以上長者共465萬人，已達全人口比例19.9%，等於每5人就有1人是65歲以上長者。面對超高齡社會來臨，政府將以「健康老化、活躍老化、在地老化」為核心，期望打造讓長者願意走出家門、走進社區的支持環境。