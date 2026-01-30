全台7禽流感案場連環爆 石崇良：跨部會監測禽傳人風險

2026年開春以來，全台已累計出現7起禽流感案場。台中市豐原區一處蛋雞場日前傳出雞隻大量異常死亡，經農業部動植物防疫檢疫署檢驗後，確認為H5N1亞型高病原性禽流感陽性。由於業者涉嫌隱匿疫情未主動通報，防檢署今日證實，場內7000多隻蛋雞將全數撲殺且不予補償。衛福部長石崇良對此表示，政府已啟動行政院層級的「一體健康（One Health）」計畫，將嚴密監控禽傳人風險，並確認受影響產品已全數下架。

豐原案場涉隱匿將遭重罰

針對台中豐原蛋雞場之疫情，防檢署已啟動標準作業流程，由台中市動物保護防疫處對案場半徑1公里內的禽場執行主動監測，並對1至3公里內的禽場進行健康訪視。與此同時，苗栗縣後龍大排日前發現的棄置死雞，檢驗後亦呈現H5N1陽性。由於兩案病毒型別一致且地理位置相近，農業部防檢署目前正深入追查兩者間之關聯，若確認涉及非法棄置，將由環保機關加重裁處。針對隱匿通報部分，業者最高可處新台幣100萬元罰鍰。

全台累計7案場現警訊 生物安全缺失成防疫破口

防檢署已邀集多個防疫單位與專家召開會議，檢討115年至今的疫情狀況。專家指出，今年全台累計的7個案例場，主要爆發原因在於生物安全措施未落實，包括消毒工作不全、使用過期消毒劑、禽舍內堆放雜物，以及人員與車輛進入場內時未執行嚴格消毒等。鑒於目前正值候鳥遷徙季節且溫差劇烈，防檢署呼籲養禽業者務必落實生物安全操作，如有異常死亡應主動通報，避免疫情擴散。

禽流感病毒不耐高溫 石崇良籲煮熟食用以策安全

面對民眾對食安的疑慮，衛福部長石崇良受訪時指出，防疫的核心在於阻斷「禽傳人」路徑。他表示，禽流感病毒直接透過物品傳人的風險極低，且受影響場域的蛋品均已下架，民眾無須過度恐慌。

石崇良說，禽流感病毒不耐高溫，只要在攝氏100度下加熱1分鐘即可殺滅，因此呼籲民眾應將禽肉與蛋類完全煮熟後再食用，並避免接觸禽鳥類及出入養雞場等高風險場所。