全台7.0強震狂晃！小S罕見發聲 9字報平安

【緯來新聞網】宜蘭外海昨（27日）深夜11時5分發生規模7.0強震，隨後陸續發生多起規模3至4不等的餘震。地震發生後，許多藝人紛紛發文報平安，而先前因痛失大S（徐熙媛）的小S也罕見發聲了。

小S因姊姊大S過世，目前正在休息中。（圖／翻攝自小S IG）

小S在姊姊大S逝世後，因打擊過大，向製作單位告假半年，直到10月才終於在金鐘獎上露面。期間，她鮮少更新社群平台，不過昨天地震發生後，她在IG限時動態以白底黑字寫下：「希望大家都平安無事」，並附上3個祈禱的符號，可以看出她即使在休息療傷，也很關心大家。

小S罕見發聲。（圖／翻攝自小S IG）

小S今年2月起停工，10月和搭檔派翠克以《小姐不熙娣》獲頒第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，在慶功宴上鬆口有望在跨年後回歸演藝圈。



不過，派翠克坦言，雖然一直都與小S保持聯絡，但沒有進一步追問時間，怕會給對方壓力，平常聊天內容都是日常話題，「如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸」，強調一切以小S自己的決定為主。



另外，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，《小姐不熙娣》製作人B2回應指出，小S目前沒有確認的回歸時間，但一樣樂觀其成，期望年後有機會。

