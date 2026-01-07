全台7-11「有機會抽5000元旅遊金」！聯手觀光署推「旅人便利店」亮點一次看

交通部觀光署昨（6）日與統一超（2912）於觀光署旅遊服務中心舉行觀光合作備忘錄（MOU）簽署儀式，首波以「旅人便利店」為概念，結合「行動旅服PWA」與擴大金福氣通路進行合作，讓旅客可在7-ELEVEN門市取得旅遊資訊和兌換旅遊金。觀光署署長陳玉秀表示，未來將分階段整合中央、地方及民間景點與餐飲資源，打造最貼近旅客需求的智慧旅遊服務系統。

超商如何成為旅客的第一個「旅遊據點」？

全台逾7200間7-ELEVEN化身「旅人便利店」，成為旅途中最易抵達的旅服據點。觀光署說明，旅客只需在店內掃描QR Code，即可進入「行動旅服PWA」網頁，查詢全國各地的食宿遊購行資訊。

陳玉秀指出，便利商店明亮、有人、全天候營運的特性，讓外國旅客在陌生環境中感受到安全與溫暖，這正是觀光署選擇統一超作為合作夥伴的重要原因。

「行動旅服PWA」能帶來哪些全新體驗？

觀光署與統一超商首波以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣行動旅服PWA與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作。（觀光署提供）

新推出的「行動旅服PWA」整合觀光署、國家公園署、林業及保育署、農村水保署、產業發展署及地方政府觀光open data，提供主題遊程、節慶活動、步道、生態園區、農業旅遊、觀光工廠與地方景點等多元資訊，並搭載「喔熊AI小幫手」，以問答互動形式提供即時諮詢。

「行動旅服PWA」將於2月率先於北部、東部與金門地區試營運，預計7月底前擴及全台，初期支援中、英、日三語，後續將增設韓文、泰文與越語介面。

國際旅客如何輕鬆領取「金福氣」？

另外，為吸引國際旅客回流，觀光署持續推動「遊台灣金福氣2.0」，鼓勵曾來台旅客攜新朋友再訪，即可參與抽獎，有機會獲得5000元旅遊金或住宿券，新版活動預計投入6億元預算，待立法院通過後正式上線。

觀光署也推出「金福氣感謝季」網路登記制，旅客無須入境即可抽獎，中獎後再入台兌換，增加活動彈性與便利性。未來透過與7-ELEVEN的合作，國際旅客可直接於門市兌領旅遊金，享受更即時、靈活的消費體驗。

「旅人便利店」將如何改變台灣觀光生態？

統一超商營運服務群總經理羅文璣表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。7-ELEVEN遍布全台368個鄉鎮市區，擁有密集通路與深入社區的優勢，能作為政府旅服落地的重要節點，此次合作成果也將成為觀光署未來觀光政策與數位服務推動的重要參考，並期望透過超商的國際通路宣傳，吸引更多外國旅客造訪台灣。

觀光署指出，「旅人便利店」不僅是創新合作，更是推動觀光服務升級的示範案例。未來觀光署將持續擴大跨域合作，邀集更多通路業者參與，讓旅遊服務更貼近生活。

陳玉秀強調，「喔熊AI小幫手」並非開放型AI，而是以官方資料庫與跨部會open data為基礎的智慧旅遊系統，確保資訊正確、內容即時，為旅客打造更友善、有溫度且具國際競爭力的旅遊環境。

