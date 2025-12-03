全台72路搜索！「聖石金業」爆違法吸金 董座夫婦500萬交保

號稱可提供黃金現貨買賣的「聖石金業」遭控以投資話術詐騙上千民眾，台北地檢署及刑事局昨（2）天兵分72路，搜索全台門市與營業處所，查扣逾50公斤黃金及多輛豪車，並拘提多名高階主管與幹部，共30人到案。

經連夜偵訊後，董事長夫婦邱嬿妤與蔡承翰以500萬元交保，限制出境、出海並加裝電子腳鐐，執行長張桂洋則以200萬元交保、限制出境出海，其餘5人則分別以30至100萬元交保，全案朝違法吸金、詐欺及偽造文書等方向偵辦。

董事長邱嬿妤丈夫蔡承翰。圖／台視新聞

聖石金業執行長張桂洋。圖／台視新聞

「聖石金業」號稱有30年黃金條塊和貴金屬相關產業經驗，服務對象遍及中國、日本、東南亞，在台灣北中南也各設有三家旗艦店，以黃金為客戶提供長期穩健的財富保障，提供最公正價格，如今業者爆出詐騙民眾投資，未如期交付黃金和現金，引發檢警調查。

