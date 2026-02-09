全台75萬家公司注意！3月底前「忘做這事」最高恐被罰500萬元

【記者許麗珍／台北報導】全台75萬家公司注意！經濟部商業署今表示為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依據公司法，非公開發行公司須每年定期申報公司負責人及主要股東資訊， 未如期於3月31日前完成申報者處依法處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，若通知仍未改正將按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者得廢止公司登記。

經濟部商業署今舉行「一年一次別忘記!公司負責人及主要股東申報3月登場」記者會，由商業署長蘇文玲主持。

經濟部商業署表示，「公司負責人及主要股東資訊年度申報」期間為3月1日至31日，除了中央政府持股50%以上的國營事業，以及公開發行公司外，包括無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司(包含創櫃板)都須在3月底前完成申報，商業署將於2月下旬主動以電子郵件提醒各公司，籲請依規定如期辦理，以免受罰。

商業署指出，若公司未依規定完成申報或申報資料不實，經限期通知仍未改正，將對代表公司董事處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，若再次通知仍未改正，將按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，得廢止公司登記。

集保結算公司經理張貴盛指出，統計目前約有75萬家公司須進行年度申報，往年已申報過的公司，僅需針對有異動的資料進行調整，確認無誤後，即可快速完成申報，作業流程相對簡便。

商業署表示，即使已辦理停業的公司，也必須在3月31日前完成年度申報。為了提醒大家不要忘記申報，商業署將於今年2月下旬依公司在申報平台所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於3月31日前完成年度申報。

商業署表示，公司可透過電腦、平板或手機，將上一年度（114年）截至12月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的資料，上傳至申報平台，完成申報。往年申報過的公司，進入年度申報作業點選「匯入前次申報資料」，經編輯或確認資料無誤後，點選「確認申報」即可快速完成年度申報。

經濟部商業署今舉行「一年一次別忘記!公司負責人及主要股東申報3月登場」記者會，由商業署長蘇文玲（圖右）主持。許麗珍攝

蘇文玲指出，新制自2018年上路以來，申報率維持逾9成，未如期申報的公司，經通知後也都依規定補申報，至今裁罰案件僅16件，每件裁罰金額為5萬元，尚未出現連續處罰情形。

