全台76家旅行社停業及解散！近3個月增19家 觀光署最新名單曝

目前全台共有4246家旅行社。（示意圖／photoAC）

隨著年底出遊潮湧現，越來越多旅客選擇跟團或自由行規劃行程，觀光署最新資料顯示，目前全台共有4246家旅行社，而今年截至11月已有76家旅行社被核准停業及解散，近3個月就新增19家，提醒民眾在選擇時務必查核業者資訊，避免落入陷阱。

觀光署公布最新名單顯示，今年截至11月共有38家旅行社被核准停業，包括樺宇、福安、遠輪、經典、江山、小馬國際、信鋒、詠泰、百飛、光陽、享台灣、台灣國際、優質、運通國際、金興、台塑、遇見國際運通、二姐、瑞麒、再興國際、嗨澎湖、大宏、昇漢、啟程、台灣便利、安美、米飯、中證、天王遊、永豐旅、百世、和成、享玩、大來國際、跨海、亞馨樂活、天齊、迦勒興、星辰等38家，多數業者雖仍有權在停業期限內申辦復業，但目前尚無回歸案例。

廣告 廣告

觀光署也公告38家經主管機關核准解散或註銷稅籍的業者，包括犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家等，均已正式退出市場。

根據觀光署統計，截至10月底，全台共有4246家旅行社，包括3302家甲種旅行社、342家乙種旅行社及602家綜合旅行社，總數較去年同期4146家增加100家，高於疫情前2019年的3986家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事