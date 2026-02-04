全台8大動物園聯手「翻轉瀕危」 2/7啟動保育行動

全台八大動物園與水族館將於2月7日「翻轉物種瀕危趨勢行動日」（Reverse the Red Day）同步啟動保育教育活動，以「翻轉瀕危・台灣行動」為主題，展示台灣在瀕危物種保育上的成果。此活動由國際自然保育聯盟物種存續委員會與世界動物園暨水族館協會共同發起，旨在對抗全球生物多樣性快速流失的危機。

「Reverse the Red」全球運動核心目標為扭轉《國際自然保育聯盟瀕危物種紅皮書》中顯示的物種衰退趨勢。目前全球估計超過4萬8600種物種正面臨滅絕危機，此運動透過科學方法與數據導向策略，協助各國實踐「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」中遏止人類活動導致物種滅絕的目標。

北市動物園成功為魚池琴蛙建立域外備援族群，並由林業試驗所蓮華池研究中心、林保署南投分署進行域內棲地維持。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園在瀕危物種保育工作上成果顯著，特別是台灣穿山甲的域外保育計畫。該園已建立完整的穿山甲照養、繁殖、哺育與醫療技術體系，並透過野放評估及野外追蹤機制協助野生穿山甲重返自然環境。其保育研究成果更促成歐洲動物園暨水族館協會於2024年成立穿山甲域外保育計劃。

北市動物園致力於發展台灣穿山甲照護、繁殖、哺育。（圖／台北市立動物園提供）

除穿山甲外，台北市立動物園亦與農業部林業與自然保育署、生物多樣性研究所及國立屏東科技大學合作進行石虎保育，收容救傷後無法野放的石虎，並透過繁殖計畫增加族群數量。近年來，該園更參與魚池琴蛙移地復育計畫，成功建立域外備援族群，為未來族群再引入做準備。

全球4.8萬物種面臨滅絕！全台8大動物園聯手「翻轉瀕危」，2月7日啟動保育行動。（圖／台北市立動物園提供）

今年的「翻轉瀕危・台灣行動」集結了國內八大動物園與水族館，包括台北市立動物園、國立海洋生物博物館、新竹市立動物園、六福村、頑皮世界野生動物園、遠雄海洋公園、XPARK及野柳海洋世界。台灣動物園暨水族館協會與台北動物保育教育基金會亦共襄盛舉。各機構針對不同焦點物種如穿山甲、三棘鱟、玳瑁、白犀牛等規劃特色保育教育活動。

全球4.8萬物種面臨滅絕！全台8大動物園聯手「翻轉瀕危」，2月7日啟動保育行動。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園規劃一系列活動，2月7日及10日於教育中心前設置「翻轉瀕危・台灣行動」教育駐站，12日在瀕危故事館特展進行專業導覽。此外，2月14日將舉辦「愛要及時」保育市集，結合生物多樣性概念的文創與環保產品。2月21日「世界穿山甲日」則有「返家之路」特別活動。

全台八館將於2月7日同步進行開幕式，活動內容涵蓋四大主題：全球瀕危物種現況、物種保育重要性、台灣保育行動成果，以及公民參與保育的方式。民眾還可參與「翻轉物種瀕危×趨勢行動希望」活動，於2月7日至21日期間在台北市立動物園台灣動物區或國立台灣博物館南門館掃描QR碼回答問題，即可獲得小禮物。

各參與機構呼籲民眾，從日常生活做起，共同為翻轉物種瀕危趨勢而努力，為地球生物多樣性貢獻一份心力。

