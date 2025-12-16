全台86.8萬輛未繳汽燃費！補繳期限到12/31 元旦過後直接開罰

目前全台還有86.8萬輛汽、機車未繳納今年度汽燃費。台北區監理所表示，車主不論有無收到催繳通知書，均可透過監理服務網或手機安裝「監理服務APP」線上繳費，最後期限12月31日，逾期將依《公路法》開罰300元至3000元，並移送強制執行。

114年汽燃費補繳最後期限12月31日。（圖／資料畫面／中天新聞）

自用汽車及機車燃料使用費每年7月開徵，營業車則是3月、6月、9月及12月分季開徵。據交通部公路局統計，截至12日為止，仍有86.8萬車輛（包含汽車17.8萬輛、機車69萬輛）尚未繳納汽燃費。

台北區監理所表示，新北地區114年汽機車燃料使用費尚有9萬餘件未繳，催繳通知書限繳日期為114年12月31日，逾期將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，並移送強制執行。

車主可透過監理服務網或手機安裝「監理服務APP」進行線上繳費，或選擇信用卡或金融活期帳戶轉帳繳納。信用卡繳費需輸入持卡人身分證號及卡號，手續費依發卡銀行收取；金融活期帳戶轉帳限車主本人之帳戶，免負擔手續費。

車主可透過監理服務網或手機安裝「監理服務APP」進行線上繳費。（圖／監理服務網官網）

台東監理站站長王文強表示，民眾可憑催繳通知單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網/APP、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、元大行動、悠遊付及全支付等APP繳納，除信用卡需手續費外其餘免費。申請約定扣款避免漏繳，既節能減碳又可防詐騙；若車輛老舊不用，應儘速繳回車牌辦理報廢以停止燃料費徵收。

台北區監理所提醒，公路監理機關發送之汽燃費繳納通知簡訊均以政府機關專用的「111」號碼發送。民眾收到簡訊通知時應認明「來源號碼111」、「手機末三碼」與「機關具名」，做好三重驗證，才能安全點閱訊息、安心繳納汽燃費。