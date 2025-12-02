全台9縣市今起停水 高雄「這區」最長53小時沒水

今9縣市大規模停水。（示意圖／翻攝自photoAC）

台灣自來水公司今（2）日公告，因進行管線施工與系統調整，今日起包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等多個縣市，將進行分區停水作業，停水時間從最短3小時到最長53小時不等，影響層面廣泛，提醒民眾提早儲水，以備不時之需。

新北市

瑞芳區五號路、山尖路、崙頂路等地，自12月2日凌晨3時起至上午10時，停水時間為7小時。

桃園市

大園區田心里於上午9時至16時停水7小時；園七街、園三街等地則自10時起停水至16時，共6小時；龜山區文化一路、文樂路於10時30分至16時30分停水，共6小時。

台中市

西屯區港尾里與北屯區新平里，自上午9時起至16時，共計停水7小時。

彰化縣

伸港鄉全興路、東全路、西全路等路段，自上午9時至下午17時30分停水8.5小時。

雲林縣

北港鎮與斗六市文人街，自上午8時至18時停水10小時；斗南鎮僑真里於上午9時至12時停水3小時，埤麻里與新崙里則在下午14時至17時停水3小時。

嘉義縣

民雄鄉豐收村，自上午8時至17時停水9小時；大林鎮中林路、育英街等區域，自9時至17時停水8小時；民雄鄉光明街、自強街一帶，自13時至17時停水4小時。

台南市

永康區、東區、安平區等18區，停水時間自12月2日上午9時至12月4日凌晨0時，總計停水長達39小時，超過30萬戶受影響；另北安路與長和路一帶自9時至18時停水9小時；下營區多條街道自9時至12時停水3小時。

高雄市

內門區多個里，自2日9時至4日14時停水53小時，是此次全台最長停水地區；另左營區自8時至17時停水9小時；田寮區自9時至14時30分停水5.5小時。

屏東縣

內埔鄉、佳冬鄉與枋寮鄉多條街道，自2日9時至17時停水8小時。

廣告 廣告

台水公司表示，已於各地發布通知，並呼籲民眾及早儲水備用，避免生活不便。更多詳細停水範圍與復水時間，可至台水官網查詢。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台鐵「這1站」遭批最爛車站 通勤族轟：雨天候車如地獄

「猛鬼大樓」西寧市場明年改建為福星社宅 議員劉耀仁質疑市場處承諾跳票

快訊／10:01宜蘭規模4.3地震 最大震度3級