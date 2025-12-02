全台9縣市今起大停水！最長連續53小時無水可用

台灣自來水公司今日發布重要公告，12月2日起全台九縣市將陸續執行停水作業，提醒民眾及早儲水應對。

停水範圍遍及全台多個縣市。新北市瑞芳區部分地區將停水7小時；桃園市大園區、龜山區等地停水6至7小時；台中市西屯區、北屯區停水7小時；彰化縣伸港鄉停水8.5小時；雲林縣北港鎮、斗六市、斗南鎮停水3至10小時；嘉義縣民雄鄉、大林鎮停水4至9小時。

南部地區停水情況更為嚴重。台南市永康區、安平區、東區等18個行政區將連續停水39小時，影響超過30萬戶居民。高雄市內門區石坑里停水39小時，部分地區更將連續停水53小時，為本次停水時間最長區域。左營區、田寮區停水5.5至9小時。屏東縣內埔鄉、佳冬鄉、枋寮鄉停水8小時。

新北市淡水區近期已發生重大停水事件。11月27日淡北道路工程誤挖地下自來水幹管，造成16里6萬6443戶停水4天。恢復供水時間一再延後，引發居民強烈不滿。新北市長侯友宜1日致歉並承諾處罰廠商。台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評此事件為市政失能典型案例。

高雄市將於12月7日再次停水。因澄清湖廠69kV變電站進行年度電氣設備檢驗，三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區、仁武區等地將停水10小時。台水將同步進行變電站拆除及管線維修工程。鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區等地將出現水壓降低情況。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源。管線末端、大樓及高地區域恢復供水時間可能延後。最新停復水資訊可至台水官網查詢或撥打24小時客服專線1910。

