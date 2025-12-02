全台9縣市今起大停水 高雄最慘連續53小時沒水用

今天（2日）全台9縣市有影響範圍、時長不等的停水，高雄市內門區部分地區將連續53小時沒水用。（示意圖：shutterstock／達志）

台灣自來水公司公告，今天（2）起新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，各地區有時長不一的停水需求，最短的僅3小時，最長的卻要連續53小時沒水用，提醒民眾及早儲水，已備不時之需。

新北市

停水時間：12月2日3時～10時，共7小時

停水區域：

瑞芳區五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷。

桃園市

停水時間：12月2日9時～16時，共7小時

停水區域：

大園區田心里。

停水時間：12月2日10時～16時，共6小時

停水區域：

大園區園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、溪福路、環區北路、環區東路、航科路、長發一路、長發路、雙園路。

大園區中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路（含周邊巷弄）。

停水時間：12月2日10時30分～16時30分，共6小時

停水區域：

龜山區文化一路、文樂路。

台中市

停水時間：12月2日9時～16時，共7小時

停水區域：

西屯區港尾里、北屯區新平里。

台中市經貿路二段及經貿路一段以東、經貿七路以南、中平路以西、經貿二路以北等一帶。

彰化縣

停水時間：12月2日9時至17時30分，共8.5小時

停水區域：

伸港鄉全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。

雲林縣

停水時間：12月2日8時至18時，共10小時

停水區域：

北港鎮中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街。

斗六市文人街。

停水時間：12月2日9時至12時，共3小時

停水區域：

斗南鎮僑真里。

停水時間：12月2日14時至17時，共3小時

停水區域：

斗南鎮埤麻里、新崙里。共2個村里/中興路、埤麻中路、埤麻西路、新厝路。

嘉義縣

停水時間：12月2日8時至17時，共9小時

停水區域：

民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄

停水時間：12月2日9時至17時，共8小時

停水區域：

大林鎮中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街。

停水時間：12月2日13時至17時，共4小時

停水區域：

民雄鄉中山路、中華路、光明一街、光明三街、光明二街、光明五街、光明六街、光明四街、光明街、新生一街、新生街、自強一街、自強二街。

台南市

停水時間：12月2日9時至4日0時，共39小時

停水區域：

永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區，超過30萬戶受影響，詳見台水官網。

停水時間：12月2日9時至18時，共9小時

停水區域：

北安路四段418號~711號之22（雙號側）含巷弄、長和路三段6號~140號（雙號側）含巷弄、安和路五段1號~377號（單號側）含巷弄。

停水時間：12月2日9時至12時，共3小時

停水區域：

下營區大仁街、大和街、大孝街、大忠街、大愛街、自由街。

高雄市

停水時間：12月2日9時至4日0時，共39小時

停水區域：

內門區石坑里

停水時間：12月2日8時至17時，共9小時

停水區域：

左營區博愛四路、大中二路、文恩路、文慈路、文自路、自由四路、重信路、重和路、重惠街、重愛路。

停水時間：12月2日9時至4日14時，共53小時

停水區域：

內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里

旗山區：永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）

停水時間：12月2日9時至14時30分，共5.5小時

停水區域：

田寮區七星里、新興里、田寮里。

屏東縣

停水時間：12月2日9時至17時，共8小時

停水區域：

內埔鄉上寧路、中寧路、中正路、中興路、中華一街、中華三街、中華二街、仁和路、仁智路、仁華路、信寧路、信東路、光明路、利寧路、勝光路、勝利路、勝興一街、北寧路、北寧路二段、南寧路、和寧路、和平路、唐華路、地利路、埔興路、大同路一段、大同路二段、大義路、學人路、屏光路、平山路、平昌街、康寧路、廣濟路、廣田路、延平路、復興路、德修路、德美路、惠陽街、懷忠路、文化路、新中路、新光路、新唐路、新東路、新興路、昇平街、明德路、明東路、明華路、東寧路、東成路、東興路、東陽街、樹山路、樹新路、民善路、民生路、永光路、永平街、清華路、瑞穗路、瑞華路、福寧路、福德路、綏平路、自強路、自立路、興華路、茄苳路、華安路、西安路、里信路、里東路、里義路、里順路、陽濟路、龍崗路。

佳冬鄉大平路、葫爐路。枋寮鄉/仁愛街、北玄街、南山路、大平路、大庄路、屏南路、工業一街、工業七街、工業三街、工業九街、工業二街、工業五街、工業八街、工業六街、工業路、延壽街、德聖路、文明路、東林路、東海路、海鷗路、精進路、臨海路二段、西安路、豐漁路。

