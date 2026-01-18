全台9縣市去年遷入人口正成長 桃園淨遷入1.9萬人居冠

桃園市境內大樓林立，還有新大樓蓋不停。內政部統計顯示，去（2025）年全台遷徙人口達212萬3426人，較2024年增加7萬4607人，年增率3.6%，人口流動規模創近3年新高。

其中，台北市人口持續外流到新北市，新北市人口又進一步外溢到桃園市，顯示北北桃生活圈不斷向外擴張。

花蓮人李小姐認為，「因為房租可能比台北便宜吧，然後現在又有機場捷運很方便，應該是這樣，所以來桃園的人就變多了。」

桃園人施先生則說：「房價應該跟新北還是有一段落差吧，然後又有一些重大的交通建設，所以就會引起一些人入住吧。」

根據內政部統計，全台22縣市中，只有9個縣市淨遷入呈現正成長，其中桃園市淨遷入1萬9394人居冠，其次台中市1萬5839人，新北市1萬2306人。民政局覺得完善社會福利、就業機會和便利交通都是主因。

桃園市民政局副局長賴嘉美表示，「我們相信完善的社會福利、友善的育兒政策跟長照的政策，加上就業機會、以及便利的交通，是吸引外縣市的民眾來選擇桃園，作為他落腳的一個重要的關鍵。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，「台北的房價高居不下，如果要在台北購屋的話，平均單價要70萬以上，如果到新北的話有機會40萬左右，那當然再往外圍桃園，3字頭可望成家。」

房仲業者也分析，台北市除了高房價排擠年輕族群，還有外縣市捷運機能逐漸完善，以及TPASS通勤月票等政策助攻，擴大了大台北生活圈，且桃園的產業區域發展都大幅提升，「脫北」移居桃園的人越來越多。