全台9縣市大停水！淡水6.6萬戶停水 里長神隱惹眾怒

根據台灣自來水公司最新公告，12月10日桃園市、宜蘭縣、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等9個縣市部分地區將實施計畫性停水。

新竹香山區與高雄內門區停水時間最長，達9小時，台中西屯區從早上8時30分開始停水，影響7個里。各地停水時間從4小時至9小時不等，民眾需提前儲水備用。

與此同時，新北市淡水區停水風暴持續延燒。日前淡北道路工程進行主線高架橋基樁挖掘時，誤鑽地下自來水管線，導致淡水16個里約6.6萬戶大規模停水48小時。

停水期間，多名里長在群組內不斷標註區長陳怡君與公所科長，急呼「我們沒水了」、「請補水」，卻遲遲等不到回應。

崁頂里長吳庭岳指出，此次災情真正問題在於「災害應變中心未啟動」，第一線完全無資源可用，制度漏洞讓里長與基層承擔所有責難。

新興里長吳錦泉則直指「區長無能、下屬揹鍋」，認為公所危機應變遲滯。議員鄭宇恩批評，一場「沒有指揮官」的停水危機，區長未現身第一線，導致各課室疲於奔命。

面對各界批評，淡水區長陳怡君9日出面致歉，坦言停水期間確實未能即時回覆群組訊息，造成里長誤解。

她說明當時正同時處理旅館開放、盥洗設備徵調、水車調派等多項任務，因此請副區長與工務課協助回覆，但龐大訊息量常被洗版，導致誤會擴大。

針對施工責任歸屬，承包工程的榮工工程公司發布聲明，強調施工均依核准設計圖，未在圖示範圍內發現自來水管線。

台水公司則表示有提供正確圖資，後續將由第三方公正單位調查。新北市工務局長馮兆麟表示，經濟部今天將召開會議，中央也會介入調查，市府態度是站在百姓這一方。

陳怡君澄清，台水災害應變群組一開始由台水自行建立，淡水公所並未被加入，真正的調度都在公所內部的EOC災害應變中心群組中進行。

她強調「從頭到尾都在處理，並沒有離開大家」，盼外界不要讓基層同仁承受不必要指責。

