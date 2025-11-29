全台A320系列客機共67架 民航局證實2/3受影響

空巴召回全球6000架A320客機，虎航說明將有航班調整，華航、長榮和星宇表示，營運不受影響。（圖／東森新聞）





空巴召回全球6000架A320客機，原因是因為太陽活動釋放出來的強烈輻射現象，也就是太陽閃焰，可能會破壞飛型控制系統，因此要將系統進行更新。統計台灣國籍航空，也有67架A320系列的客機，民航局證實，超過三分之二會受影響，而且日韓不少熱門航點都是用A320機隊執飛。對此虎航坦言將有航班調整，至於華航、長榮和星宇則說營運不受影響。

28日晚間，空中巴士公司突然緊急宣布，說要召回眼前準備要起飛的A320系列客機。全球一共有6000架，至於在國內，根據調查，國籍航空一共有67架，就有旅客擔心是不是航班會受到影響。

旅客這麼擔心也不是沒原因，畢竟國人最愛飛的日本、韓國，國籍航空不少航點，都是選用A320系列客機來執飛。

旅客vs.記者：「我大概一點前就來報到了，我會擔心飛機延遲，從兩點多改到下午四點，（有說什麼原因嗎），目前沒有。」

包括華航有19架A321neo，長榮航空有17架A321-200型客機，星宇航空則有13架A321neo，另外台灣虎航有9架A320-200型，8架A320neo合計17架。其中台灣虎航更全機隊都是空巴A320，當中包括熱門航點日本、韓國，以及澳門、越南、泰國。

台灣虎航董事長黃世惠：「我們對飛安有更嚴謹的態度，所以我們都是持續最迅速的更新我們的系統，那當然這個系統需要停下來更新，我們也絕對最優先的來配合。」

預期將有航班調整因應，但虎航強調，一旦班機時間有調整，一定會立即通知旅客，至於華航、長榮、星宇則表示目前航班正常，不受影響。

空巴向超過350家，營運商發布技術通告，這是55年來最大召回事件，傳出這次修復，主要是因為太陽閃焰，恐怕會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據，因此要將飛控系統軟體恢復到較早版本。

前機師張志豪：「如果今天飛機的高度不高，那因為這樣子的一個影響，造成它電腦運算錯誤，而造成飛機姿態的急速變，近地的時候它如果急速的下降，就很容易產生撞地的危險。」

民航局也發出聲明，已要求業者在調度航班時，務必別犧牲了旅客權益，全球最暢銷的A320客機緊急召修，台灣也緊急應變。

